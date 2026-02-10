ヤクルト・山田哲人内野手（３３）が１０日、沖縄・浦添キャンプで取材に応じ、２年ぶりの開幕スタメンに向けて意欲を示した。

昨年は３月に左手指の腱（けん）の脱臼で離脱して出遅れたが、完全復活に燃える今季はキャンプから順調に調整中。「もちろん試合は出たいので。そこは頑張りたいと思ってます」と力を込めた。

今季は二塁から三塁転向に挑戦中。「池山監督もダイヤモンドは白紙と言っているので、まずは自分が選んでもらえるような打撃だったり守備だったり、これから実戦も入ってくると思うので。そういうのを見てもらいたいと思ってます」とし、開幕戦については「やっぱり独特ですよね。ここから始まるんだという何とも言えない、何年たっても、何度経験してもめちゃくちゃ緊張するので。その中で試合をするというのは、結果を残すというのはすごい難しいことだなとは毎年思ってます。特別な試合と思っちゃいけないんだろうけど、特別ですよね、やっぱ。ここから始まるという意味では」とイメージを膨らませた。

過去には２０、２２年に開幕戦アーチを放っている。三塁を争っていたドラフト１位・松下歩叶（あゆと）内野手（２２）＝法大＝がこの日、左ハムストリングの筋損傷で離脱。山田にかかる期待はより大きくなる。さらにＤｅＮＡの開幕投手を務めることが判明した東克樹投手（３０）に対しては昨季１２打数７安打の打率５割８分３厘、１本塁打と得意にしていた。