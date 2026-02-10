河合優実、人気芸人を“師匠”呼び 突然のムチャブリでツッコミ受ける「大勢の記者の前で私を殺しにきた？」
【モデルプレス＝2026/02/10】女優の河合優実が10日、都内で開催された「サントリー生ビール」新CM発表会に、ミュージシャンの斉藤和義とともに出席。人気芸人にムチャブリする場面があった。
【写真】25歳朝ドラ女優「本当に好き」演技参考にする人気芸人
発表会には、河合が演技の参考にしていると公言しているお笑いコンビ・シソンヌ（じろう／長谷川忍）もMCとして登場。長谷川は「CMに出ているわけではありませんですけれども、新メッセンジャーの河合優実さんが、我々のコントがお好きだそうで。そんなことで呼ばれるんですね。ありがたいですね。本当に。芸能界過ぎませんか？」と笑顔を見せ、じろうは「僕が育てたと言っても過言ではないでしょう。弟子ということでいいです」とボケて会場を沸かせていた。
シソンヌと対面した河合は、本当に好きなのか確認されると「本当です。今日来ていただけるっていうのは、本当に私が好きだから、シソンヌのお二人に声をかけてくれていたんだなって思って、すごく嬉しいです」と笑顔。長谷川は「ありがとうございます。河合さんが話し始めると、皆さんパソコンを打ち出すんですね」と自虐して会場を沸かせた。
酒類CM初出演となった河合は、シソンヌから新メッセンジャーを務める意気込みを聞かれると、「とても嬉しく思っていますし、ビールが大好きなので、素直に嬉しいという気持ちと、リニューアルした新しい商品なので、その看板を背負うっていう緊張感も感じています」とコメント。新CMの撮影については「今ご覧いただいた、すごく素敵なロケーションでシンプルにビールを飲むっていうシチュエーションだったんですけど、フィルムで撮っていまして。そこもなかなかない体験なので、すごく素敵な映像に仕上がっていて嬉しいですね」と振り返った。
商品の魅力である「しみわたるのど越し」をどう表現したのか聞かれた河合は「ちなみに、じろうさんだったらどう表現されますか？師匠」とムチャブリで投げかけ、じろうは「今この大勢の記者の前で私を殺しにきた？」とぼやきつつも会場に響き渡る大声を出し、河合は爆笑。じろうと長谷川は河合にも大声を出すよう振ったが、河合は「今日は勘弁してください」と照れ笑いを見せていた。
家飲み派か外飲み派か聞かれた河合は「家飲み派ですね。外で飲むのも好きなんですけど、ビールは家ですね。家でプシュッと開けるっていうのが一番好きですね」と返答。「ただ飲めもします。おつまみもなくても、ビールだけでも。そのぐらい好きです」と家飲み事情を明かしていた。
最高のビールとの思い出を問われると「雪＋サウナ＋ビール。これが最高だったんですけど、何年か前の冬に新潟の方に遊びに行ったときに、雪景色の中に外で入れるサウナっていうのがあって。そこで、キンキンの状態で外気浴をして、整い切ったあとに飲むビールが最高でしたね。たまらなかったですね」と回想。「水風呂もあって。すごく温度も低いんですけど、雪にダイブしてもいいしっていう」と明かしていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】25歳朝ドラ女優「本当に好き」演技参考にする人気芸人
◆河合優実、人気芸人を“師匠”呼び
発表会には、河合が演技の参考にしていると公言しているお笑いコンビ・シソンヌ（じろう／長谷川忍）もMCとして登場。長谷川は「CMに出ているわけではありませんですけれども、新メッセンジャーの河合優実さんが、我々のコントがお好きだそうで。そんなことで呼ばれるんですね。ありがたいですね。本当に。芸能界過ぎませんか？」と笑顔を見せ、じろうは「僕が育てたと言っても過言ではないでしょう。弟子ということでいいです」とボケて会場を沸かせていた。
酒類CM初出演となった河合は、シソンヌから新メッセンジャーを務める意気込みを聞かれると、「とても嬉しく思っていますし、ビールが大好きなので、素直に嬉しいという気持ちと、リニューアルした新しい商品なので、その看板を背負うっていう緊張感も感じています」とコメント。新CMの撮影については「今ご覧いただいた、すごく素敵なロケーションでシンプルにビールを飲むっていうシチュエーションだったんですけど、フィルムで撮っていまして。そこもなかなかない体験なので、すごく素敵な映像に仕上がっていて嬉しいですね」と振り返った。
商品の魅力である「しみわたるのど越し」をどう表現したのか聞かれた河合は「ちなみに、じろうさんだったらどう表現されますか？師匠」とムチャブリで投げかけ、じろうは「今この大勢の記者の前で私を殺しにきた？」とぼやきつつも会場に響き渡る大声を出し、河合は爆笑。じろうと長谷川は河合にも大声を出すよう振ったが、河合は「今日は勘弁してください」と照れ笑いを見せていた。
◆河合優実、新潟でのビール体験体験明かす
家飲み派か外飲み派か聞かれた河合は「家飲み派ですね。外で飲むのも好きなんですけど、ビールは家ですね。家でプシュッと開けるっていうのが一番好きですね」と返答。「ただ飲めもします。おつまみもなくても、ビールだけでも。そのぐらい好きです」と家飲み事情を明かしていた。
最高のビールとの思い出を問われると「雪＋サウナ＋ビール。これが最高だったんですけど、何年か前の冬に新潟の方に遊びに行ったときに、雪景色の中に外で入れるサウナっていうのがあって。そこで、キンキンの状態で外気浴をして、整い切ったあとに飲むビールが最高でしたね。たまらなかったですね」と回想。「水風呂もあって。すごく温度も低いんですけど、雪にダイブしてもいいしっていう」と明かしていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】