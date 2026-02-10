飴ひとつコーヒー1杯も逃さず記入！食べた事実を「記憶から消さない」のがダイエット成功の鉄則？【カラダが変われば人生が変わる 一生痩せ体質になるすごい習慣】

記録するだけで痩せるのに無意識に食べ続ける

期間を決めてその間だけ我慢しよう！その意志を最後まで貫けるなら素晴らしいです。しかし、意志の弱い人たち（私を含め）には向かないと思います。

必要なのは決意ではなく、理論を知って、我慢のないダイエットを習慣化することですよ。3日坊主ダイエットの基本ルール（書籍34ページ）の3つ目、「食べたもの」や「体重」を毎日記録するために「ライフスタイルシート」を3か月つけることをすすめています。

パソコンやスマホなどに保存するのではなく、「手害き」を習慣にすると、より「ダイエット脳」になれるので有効ですよ。記録することは思っている以上に重要です。「食事のルールをきちんと実践しているから、記録しなくても大丈夫」と思わないでください。

普段、人はなんとなく食べ物を口にしていて、何をいつ食べたか思い出すことができないものです。きっとあなたも旅行やデートの日の食事は覚えていても、通常モードの昨日の食事は忘れているのでは？

もしあなたが「全然食べていないのに太ってしまった」と言った記憶があるのなら、実際にこのシートに記録すると、実は「こんなに食べていたなんで！」とびっくりするかも。

シートを先に用意してファイリングし、書く態勢を整えることも、長く続けるコツです。

ライフスタイルシートの３つの効果

効果（１）食べすぎを防げる

食べたものを書き「見える化」することで食生活を振り返ることができる。記録するのが面倒になり、間食をするのをやめる人がいるほど。

効果（２）痩せない原因痩せた理由がわかる

何をしたから痩せたのか、何をしたから太ってしまったのかが、一目瞭然に。「見える化」によって、原因がはっきりとわかるので、対策も立てやすくなる。

効果（３）体調管理ができる

自分の体調面で気づいたことも記入することで、食べたものと体調との関係を見ることができる。

ライフスタイルシートの書き方

① 週数 ダイエットを始めてから何週目になるかを記入。 ② 今週の目標 頑張りたいことや、落としたい目標体重などを記入。

③ 日付 取り組んだ日。見返すときに必要なので忘れずに記入すること。 ④ ON か OFF か 3 日坊主になるように、あらかじめ設定しておくとよい。後日変更してもOK。

⑤ 計測時間 体重、体脂肪を測定した時間。基本的には毎朝、トイレに行った後に測るとよい。 ⑥ 体重・体脂肪 小数点以下１桁まで記録。体脂肪は家庭用の体重計で正確に測るのが難しいので、あまり気にしなくて OK。

⑦ 排便の有無 理想は１日１～２回。排便がない日は、水分量や食事に問題があることも。 ⑧ 食事時間 食事を開始した時間だけでなく、食事に要した時間も記録し、早食いになっていないか確認。

⑨ 食事内容 口にしたものは飴ひとつでも、コーヒー１杯でもすべて記録する。メニューはざっくりで OK（自分が思い出せるレベル。食べたという事実を記憶から都合よく消さないことが大切）。カロリー計算は不要。 ⑩ 起床／就寝時間 睡眠時間を記録しておくと、生活習慣全体を見直すのに役に立つ。睡眠時間が短いと間食が増えたり、ドカ食いしやすくなる。

⑪ 水の摂取量 水や白湯、炭酸水などの飲み水は、１日 1.2 ～ 1.5ℓを摂取するのが理想。 ⑫ 今日頑張ったこと／ほめてあげたいこと １日の最後に自分をほめることで、やる気が継続する。

⑬ 今日をやり直せるならやってみること 行動しやすいように具体的な ToDoをリスト化する。 ⑭ その他 体調がよい／悪い、生理期間などを書いておくと、生活習慣の見直しや体調のリズムを確認するのに便利。

まとめ

ライフスタイルシートを毎日、手書きで継続する。

【出典】『カラダが変われば人生が変わる 一生痩せ体質になるすごい習慣』著：治療家・ダイエットコーチ 野上 浩一郎