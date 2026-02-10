BTSのJIMIN（ジミン＝30）が、改めて“実物イケメン”と認められた。韓国のグローバル・ファン投票プラットフォーム「MY1PICK（マイワンピック）」が実施した「カメラがすべて捉えきれない魅力を持つスター」調査で、71％に相当する3万6947票を獲得してトップとなった。9日に発表した。

韓国メディアのスポーツ東亜は10日「単なる人気投票を超えて、実物を見た人々の体験談が継続的に語られてきたJIMINの存在感が数値で確認された結果である。国内外のファンや業界関係者の間で『カメラが実物に追いつけないアーティスト』として頻繁に言及されている」と報じた。

また「写真や映像の中の姿も印象的だが、実際に向き合った時に伝わる雰囲気やビジュアルはまったく別次元だという評価だ」と解説した。

21年にファッション誌VOGUE（ヴォーグ）のフォトシューティングを行った写真家は、当時JIMINについて「正面クローズアップの造形美が完璧で、向かい合うとすぐに引き込まれる。気を引き締めるのに苦労した。実際に見るともっとほれてしまう」と感想を残したことがあるほどだ。

さらにスポーツ東亜は「K−POPアーティストの警護を長期間担当してきた現役警護員たちも、（韓国のテレビ局）チャンネルAで『芸能人の素顔をたくさん見ているが、JIMINを見ると、きれいだという言葉が自然と出る』と語り、実物のビジュアルを絶賛した」と報じた。