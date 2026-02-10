表紙＆巻頭グラビアは乃木坂46 遠藤さくらさん「週刊少年サンデー 2026年11号」本日発売「名探偵コナン」新章開幕
【週刊少年サンデー 2026年11号】 2月10日 発売 価格：380円
【拡大画像へ】
【拡大画像へ】
小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 2026年11号」を本日2月10日に発売した。価格は380円。デジタル版も同時発売されている。
今号の表紙と巻頭グラビアは、乃木坂46の遠藤さくらさん。巻頭カラーには、「レッドブルー」が登場する。巻頭カラーには「ヴァンパイドル滾」「吾が君散るらむ」が掲載されるほか、「名探偵コナン」では平次と和葉が登場する新章が開幕する。
少年サンデー11号は本日発売!デジタル版も同時発売!- 【公式】少年サンデー編集部 (@shonen_sunday) February 9, 2026
・表紙＆グラビア&チェキ風シール付録付き![#乃木坂46 #遠藤さくら]さん!
・最高潮巻頭カラー![#レッドブルー]
・平次&和葉登場の新章開幕!![#名探偵コナン]
・怒涛の展開!Cカラー[#ヴァンパイドル滾]
・展開急加速Cカラー![#吾が君散るらむ]… pic.twitter.com/J1CO3nFpib