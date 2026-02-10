【週刊少年サンデー 2026年11号】 2月10日 発売 価格：380円

小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 2026年11号」を本日2月10日に発売した。価格は380円。デジタル版も同時発売されている。

今号の表紙と巻頭グラビアは、乃木坂46の遠藤さくらさん。巻頭カラーには、「レッドブルー」が登場する。巻頭カラーには「ヴァンパイドル滾」「吾が君散るらむ」が掲載されるほか、「名探偵コナン」では平次と和葉が登場する新章が開幕する。