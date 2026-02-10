ミズノは新値追い、第３四半期営業益１２％増で期末配当計画を増額修正

ミズノ<8022.T>は後場一段高で新値追いとなっている。同社はきょう午後１時ごろ、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表。営業利益は前年同期比１２．１％増の１７９億４１００万円となり、通期計画の２２５億円に対する進捗率は７９．７％となった。



売上高は同６．８％増の１８７３億４５００万円で着地。国内外でフットボールなど競技スポーツ品の販売が好調だったほか、非スポーツ分野ではスポーツスタイルシューズの売り上げが伸びた。なお、通期業績予想については従来計画を据え置いている。



また、期末配当を従来計画比１０円増額の３５円とすることも発表。これにより、中間配当の２５円とあわせた年間配当は６０円となる。



出所：MINKABU PRESS