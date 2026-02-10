「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１０日午後２時現在で、フジクラ<5803.T>が「売り予想数上昇」で４位となっている。



９日午後２時ごろに２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１兆１０９０億円から１兆１４３０億円（前期比１６．７％増）へ、営業利益を１７９０億円から１９５０億円（同４３．９％増）へ、純利益を１３２０億円から１５００億円（同６４．６％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を９５円から１２０円へ引き上げ年間配当予想を２１５円（前期１００円）とした。



生成ＡＩの普及・拡大を背景としたデータセンタ向け需要が引き続き伸長していることに加えて、持ち分法投資利益の計上が利益を押し上げる。なお、第３四半期累計（４～１２月）決算は、売上高８５４９億３１００万円（前年同期比２０．２％増）、営業利益１４２１億９６００万円（同４７．７％増）、純利益１１１９億３５００万円（同８９．４％増）だった。



上方修正は今回が３回目となるが、９日は材料出尽くし感もあって決算発表後にマイナスに転落。これが売り予想数の上昇につながっているようだ。一方、この日は全般相場高に見直し買いも入っており、株価は反発している。



出所：MINKABU PRESS