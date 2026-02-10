「こんな形でシーズンを終えたくなかった」グリーリッシュが足の手術で今季終了…W杯も絶望的か
エバートンのMFジャック・グリーリッシュが9日に自身のインスタグラム(@jackgrealish)を更新し、足の手術が完了したことを伝えた。
現在30歳のグリーリッシュは、2021年8月に当時のイギリス史上最高額でアストン・ビラからマンチェスター・シティに完全移籍。しかし、ジョゼップ・グアルディオラ監督の下で序列を落とし、昨年8月に期限付き移籍でエバートンに加入した。
今季はここまでプレミアリーグ20試合に出場し、2ゴール6アシストを記録。8月度の月間最優秀選手に選ばれるなど、輝きを取り戻していたが、先月に足の疲労骨折で離脱していた。
グリーリッシュは手術後の写真とともに「こんな形でシーズンを終えたくはなかったが、これがサッカーだ。本当に悔しい」と、今季中の復帰が絶望的となったことを報告。「手術は無事に終わり、今は回復に全力を注いでいる。以前よりもフィットし、強くなって、より良い状態で戻ってくると確信している」と、復活への意欲を示している。
2024年10月を最後にイングランド代表から遠ざかる中、最近の好調ぶりから再招集も期待されていたが、イギリス『BBC』は「この負傷により、グリーリッシュが今夏のワールドカップでイングランド代表のメンバー入りを果たす望みは絶たれた」とレポートした。
