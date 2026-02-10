住友大阪セメント <5232> [東証Ｐ] が2月10日後場(14:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比36.4％増の93.4億円に拡大したが、通期計画の136億円に対する進捗率は68.7％にとどまり、5年平均の78.3％も下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比69.1％増の42.6億円に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比8.1％増の51億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の7.5％→7.5％とほぼ横ばいだった。



