アドウェイズ <2489> [東証Ｓ] が2月10日後場(14:30)に決算を発表。25年12月期の連結経常利益は前の期比20.7％増の6億円に伸び、従来予想の4.5億円を上回り、減益予想から一転して増益で着地。26年12月期も前期比32.5％増の8億円に拡大する見通しとなった。



同時に、前期の年間配当を6.35円→6.42円(前の期は3円)に増額し、今期も前期比0.15円増の6.57円に増配する方針とした。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比2.4倍の3.8億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の2.7％→8.7％に急改善した。



株探ニュース

