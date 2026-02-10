滝沢ハム <2293> [東証Ｓ] が2月10日後場(14:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常損益は1億1800万円の赤字(前年同期は1億7200万円の赤字)に赤字幅が縮小した。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常損益は5800万円の黒字(前年同期は2億3300万円の赤字)に浮上する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比2.9倍の1億0200万円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の0.2％→1.1％に改善した。



株探ニュース

