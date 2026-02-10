三井Ｅ＆Ｓ <7003> [東証Ｐ] が2月10日後場(14:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比86.4％増の359億円に拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の310億円→400億円(前期は277億円)に29.0％上方修正し、増益率が11.7％増→44.1％増に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の82.6億円→172億円(前年同期は144億円)に2.1倍増額し、一転して19.5％増益計算になる。



業績好調に伴い、従来未定としていた今期の年間配当は50円(前期は20円)実施する方針とした。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比2.2倍の132億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の6.2％→12.9％に急改善した。



株探ニュース

