ジャパンゴルフツアー選手会は10日、2期連続4年会長を務めた谷原秀人（47）が退任し、阿久津未来也（30）が新会長に就任したと発表した。5日の臨時総会と臨時理事会で決定した。また米ツアーに本格参戦した平田憲聖に代わって勝俣陵が新理事に就任。役員の任期は1年となる。

▼阿久津新会長 この度、歴史あるジャパンゴルフツアー選手会の会長という大役を仰せつかり、身の引き締まる思いです。谷原先輩をはじめとする歴代の会長が築き上げてこられた土台を大切にしつつ、若手からベテランまでが手を取り合い、今の時代に即した『ファンの皆様に愛されるツアー』を形にしていきたいと考えています。私はゴルフというスポーツが持つ誠実さと、男子プロならではの迫力を一人でも多くの方に届けることが使命だと思っています。プレーはもちろんのこと、運営やファンサービスの面でも、よりオープンで魅力的なツアーを目指してJGTO（日本ゴルフツアー機構）と共に全力で取り組んでまいります。

＜2026年ジャパンゴルフツアー選手会新体制＞

会長 阿久津未来也

副会長 谷原秀人

副会長 石川遼

副会長 堀川未来夢

理事 宮里優作（ジュニアゴルフ委員）

理事 T・ペク

理事 勝俣陵（新任）

理事 鍋谷太一（広報委員）

理事 岩崎亜久竜（ファンプロジェクト委員）

監事 杉本エリック（広報委員・英語担当）