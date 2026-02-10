ローソンは2月10日より、「明治おいしい牛乳」シリーズとコラボしたパン商品2品を、全国の「ローソン」にて販売している。

ローソン「牛乳入りパン　ホイップクリーム」

今回登場するのは、「明治おいしい牛乳」シリーズとコラボしたパン「牛乳入りパン　ホイップクリーム」と「白いちぎりパン　コーヒー入りホイップ」の2品。

「牛乳入りパン　ホイップクリーム」は、「明治おいしい牛乳」入りのパンにホイップクリームをサンドした一品。価格は171円。

ローソン「白いちぎりパン　コーヒー入りホイップ」

「白いちぎりパン　コーヒー入りホイップ」は、「明治おいしいミルクコーヒー」入りのホイップを味わえる白いちぎりパン。価格は171円。