ローソン、「明治おいしい牛乳」シリーズとコラボしたパン2品を発売
ローソンは2月10日より、「明治おいしい牛乳」シリーズとコラボしたパン商品2品を、全国の「ローソン」にて販売している。
ローソン「牛乳入りパン ホイップクリーム」
今回登場するのは、「明治おいしい牛乳」シリーズとコラボしたパン「牛乳入りパン ホイップクリーム」と「白いちぎりパン コーヒー入りホイップ」の2品。
「牛乳入りパン ホイップクリーム」は、「明治おいしい牛乳」入りのパンにホイップクリームをサンドした一品。価格は171円。
ローソン「白いちぎりパン コーヒー入りホイップ」
「白いちぎりパン コーヒー入りホイップ」は、「明治おいしいミルクコーヒー」入りのホイップを味わえる白いちぎりパン。価格は171円。
