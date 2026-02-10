今までと同じでは効かない？40代からメイクとスキンケアが噛み合わなくなる理由
これまで長く続けてきたスキンケアやメイクなのに、最近どうもしっくりこない。ファンデーションのなじみが悪かったり、肌が疲れて見えたりなどの“噛み合わなさ”を感じていませんか？40代以降に起こりやすいこの違和感は、肌の前提条件が変わってきているサインかもしれません。
スキンケアとメイクの“土台”にズレが生じてくる
40代になると、肌の水分量や弾力、キメの整い方がゆるやかに変化します。その結果、スキンケアで整えたつもりの肌と、メイクが求める質感にズレが生まれやすくなります。例えば保湿が足りない状態でベースメイクを重ねると、粉っぽさやヨレが目立ちやすくなる。これはメイクの問題ではなく、土台の準備が今の肌に合っていないことが原因です。
同じ手順が“肌への負担になる”こともある
若い頃は問題なかった工程でも、今の肌には刺激や負担になる場合があります。洗いすぎ、塗りすぎ、重ねすぎ。こうした無意識の習慣が、肌のバランスを崩し、メイクのノリに影響します。長年のやり方ほど見直しにくいものですが、肌の変化に合わせて工程を軽くするだけでも、仕上がりは安定しやすくなります。
まずは“今の状態に合わせる発想”に切り替える
40代以降の美容は、万能な正解を探すより、今の状態に合わせる発想への切り替えが重要。スキンケアで肌をやわらかく整えてからメイクをする、質感を軽くする、摩擦を減らす。こうした調整が、噛み合わなさを解消する近道です。美容は体の変化に応じて更新していく方が効果を実感しやすくなります。
メイクとスキンケアが噛み合わなく感じるのは、衰えではなく調整のタイミングということ。今の肌に合わせてやり方を見直すことで、仕上がりは自然と整っていきます。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本シリーズは管理栄養士や健康運動指導士、コスメコンシェルジュなどの一般的な知見を参考に、編集部が構成しています
