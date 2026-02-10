減量成功で体重60kg→46kgに。簡単で真似しやすい【アカ抜けダイエット】
スタイルアップのために「体重を減らしたい」「お腹や太ももを引き締めたい」と試行錯誤してダイエットに取り組んでいる方は少なくないと思います。そこで参考にしたいのが、スラリとした細身のスタイルから発せられる低音ラップのギャップで女性ファンが急増中のMAMAMOOのムンビョルが実践したダイエット法です。14kg減量に成功したことでも有名な彼女は、一体どうやって痩せたのでしょうか？
体重60kg→46kgに。アカ抜けダイエットのポイント
スタイル抜群のMAMAMOOメンバーたちの中でもムンビョルのスタイルの良さは際立っていて、そのスレンダー体型は韓国女子たちの憧れの的。そこで気になるのは、どうやって14kgもの減量に成功たのかということ。そのポイントを３つ紹介します。
（１）サツマイモ中心の食生活
食生活はというと、食物繊維が豊富でお腹にたまるサツマイモを朝、昼、晩と必ず食べていたそう。朝食にサツマイモ２本と牛乳、昼食にサツマイモ１本と卵とシリアル、夕食にサツマイモ２本、といったように、かなり積極的にサツマイモを食べていくスタイルでした。
（２）できるだけ外出しない
ムンビョルがダイエット中に自分に課していたルールが１つありました。それは「外出しないこと」。その理由は、友達に会うということは、ご飯を食べたり、カフェに行ったりすることになるからとのことです。楽しい雰囲気に飲まれて「ダイエットは休憩！」とならないようにストイックに過ごしたと明かしています。
（３）厚着をして運動する
ダイエットと切り離せないのが運動についても積極的に取り組んでいたムンビョル。特にアイドルには必須のダンスで運動に励んでいたそうです。また、運動の際はできるかぎり厚着をしてダンスをすることでダイエット効果UPを狙っていたと振り返っています。
ダイエット成功で一気にアカ抜けた印象になり、パンチの効いたグループのなかでも埋もれることなく存在感が増しているムンビョルは、とてもいいお手本となるはず。ムンビョルのダイエットのポイントをヒントに、モチベーション高くダイエットに取り組んでいきましょうね。