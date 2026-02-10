Ｊ１鹿島は１０日、明治安田Ｊ１百年構想リーグ第２節・横浜ＦＭ戦（１４日・メルスタ）に向け、茨城・鹿嶋市内での調整をスタートさせた。

＊ ＊ ＊

ＦＣ東京との開幕戦（１△１、ＰＫ４●５）でのＰＫ戦負けから３日、今季初勝利を目指すホーム開幕戦に向けたトレーニングが行われた。

ビルドアップに重点を当てた練習メニューが多く組み込まれ、鬼木達監督の指示を始め、選手同士の要求もピッチを飛び交った。オフ明け初日ながらフルコートに近いサイズでの１１対１１の紅白戦も行われ、選手たちはアピールを繰り返した。

ＦＣ東京戦で退場処分を受けたＭＦ三竿健斗は、横浜ＦＭ戦が出場停止。今節は激戦区の１つであるボランチの先発枠が１枚空いた形となる。

前節途中出場のＭＦ樋口雄太、ベンチ入りのＭＦ柴崎岳、ベンチ外となったＭＦ舩橋佑、さらにＦＣ東京戦で右サイドからスライドし、ＭＦ知念慶とダブルボランチを組んだ荒木を加えた４人が先発の座を争うことになるだろう。

この日のトレーニングでは、キャンプから好調を維持している樋口が一歩リードといった様子だったが、試合までのトレーニングの中で指揮官が見極めていくことになりそうだ。

横浜ＦＭとは、９季ぶりのリーグ優勝を決めた昨季の最終節（２〇１、１２月６日）以来の再戦となる。開幕戦では町田に２―３で敗れており、初勝利を目指すチーム同士の対戦となる。