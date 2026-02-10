今日10日(火)の東海地方は、午前中は晴れていましたが、昼からは気圧の谷の影響で雲が多くなっています。西から天気は下り坂で、明日11日(水)は広い範囲で雨が降るでしょう。久しぶりのまとまった雨になりそうです。今朝は広く氷点下の冷え込みで、寒さの底でした。明日にかけて、寒さは和らぐでしょう。

明日にかけて天気は下り坂

明日11日は、東海地方を低気圧が通過する見込みです。早い所では、今夜遅くから雨が降り始め、明日の朝には広く本降りの雨になるでしょう。沿岸部では、雷を伴い降り方が強まる所もある見込みです。朝のお出かけは、久しぶりに大きめの傘が必要になりそうです。足元が悪くなるため、時間に余裕を持ってお出かけください。また、岐阜県山間部では、湿った雪で降る所もあるでしょう。雪が多い地域では、雪崩や落雪にご注意ください。

明日の雨はいつ頃まで?

明日11日の雨は、昼過ぎには止む所が多いでしょう。午後は、次第に晴れ間が戻りますが、北寄りの風が強めに吹く見込みです。

明日朝の最低気温は、平野部で5℃前後になるでしょう。名古屋は5℃の予想で、今朝よりも6℃も高くなる見込みです。今夜は、南から暖かい空気が流れ込むため、朝の冷え込みは弱くなるでしょう。明日の最高気温は、名古屋・岐阜・津で11℃〜12℃くらいの予想で、2月下旬並みでしょう。静岡は、15℃くらいまで上がり、3月下旬並みの予想です。午後は、冷たい風の影響で、数字ほどの暖かさはなさそうです。

明日の雨量はどのくらい?

明日11日は、午前中を中心に雨が降るでしょう。昼までの予想12時間降水量は、10〜20ミリの所が多く、静岡県を中心に20ミリ〜50ミリの所もあるでしょう。名古屋では、12月25日以来、ひと月半振りに1ミリ以上の降水になる見込みです。かなり久しぶりのまとまった雨になりますが、水不足を解消するほどの雨量ではなさそうです。日々の生活で、水の出しっぱなしに注意するなど、節水を心がけていただくと良さそうです。

2週間天気(前半):今週後半は春先の暖かさ

向こう一週間は、晴れる日が多いでしょう。11日(水)午後〜12日(木)は、一時的に寒気が流れ込みますが、影響は小さい見込みです。今週末は、南から暖かい空気が流れ込むため、朝の冷え込みは弱く、日中も気温が上がりやすくなるでしょう。名古屋の最高気温は、土日に16℃の予想と、3月下旬並みの暖かさになる見込みです。暖かい日が続き、少しずつスギ花粉が飛び始める所も多くなりそうです。花粉症対策は、そろそろ本格的に始めましょう。

2週間天気(後半):一時的な寒の戻りも

2週間天気後半も、晴れる日が多いでしょう。18日(水)頃は、南岸低気圧の影響で、雨や雪の降る所がある見込みです。低気圧が陸に近い所を通るか、南へ離れるかによって、予測の変化が大きくなるでしょう。雨が降る日が少ない傾向は続きますが、季節が進めば、徐々に雨の予想も増えていきそうです。穏やかに晴れる日は、朝と日中の寒暖差が10℃以上と大きくなります。引き続き、体調管理にご注意ください。