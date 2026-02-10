ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2026年3月31日に開業25周年を迎えることを記念し、2026年3月4日から2027年3月30日までアニバーサリーイベント“Discover U!!!”を開催します。

“知らないジブンが騒ぎ出す”特別な1年をお届けするこの期間、パーク開業当初から愛され続けてきた「スタジオ・スターズ・レストラン」が、25周年を記念してメニューを完全フルリニューアルします。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／スタジオ・スターズ・レストラン「スタジオ・スターズ 25周年スペシャルプレート」

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

発売日：2026年3月3日(火)

販売場所：スタジオ・スターズ・レストラン

“ハリウッドの非日常感あふれる映画スタジオのカフェテリア”というコンセプトはそのままに、BBQポークリブやハンバーガーなど、“THE アメリカン”なメニューが勢ぞろいします。

なかでも注目は、25周年期間限定で登場する「スタジオ・スターズ 25周年スペシャルプレート」です。

度肝を抜かれるほどワイルドな骨付き超大型ステーキをメインに、そびえ立つオニオンリングタワー、チーズソースがしたたる山盛りポテトを盛り合わせた、迫力満点のビッグサイズプレートとなっています。

仲間や家族と一緒に囲めば、盛り上がること間違いなしのボリュームです。

このほかにも、BBQポークリブ＆フライドチキン・プレートやスタジオ・スターズ BLTバーガー・プレートなど、映画スタジオの活気を感じさせるメニューがラインナップされます。

BBQ ポークリブ＆フライドチキン・プレート

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

ジューシーなBBQポークリブと、サクサクのフライドチキンがセットになった、肉好きにはたまらないプレートです。

アメリカのダイナーで味わうような本格的な味わいを、映画スタジオの雰囲気の中で楽しめます。

スタジオ・スターズ BLT バーガー・プレート

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

厚みのあるパティとベーコン、フレッシュなレタスとトマトをサンドした、王道のBLTバーガーです。

溢れ出す肉汁と野菜の食感が絶妙にマッチした、満足感のある一品に仕上げられています。

チキンレッグカレー・プレート

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

大きなチキンレッグがトッピングされた、見た目にもインパクトのあるカレープレートです。

スパイシーなカレーとやわらかいチキンの相性は抜群で、食欲をそそります。

イベント期間中のパーク内では、25体のピカチュウが登場する『NO LIMIT! パレード 〜Discover U!!! バージョン〜』が開催されるなど、祝祭ムード全開の“祭り”が展開されます。

さらに、Vaundy書き下ろしの25周年テーマソング『Destiny Journeys』のリズムに合わせてクルーとゲストが一体となって踊る『Discover U!!! タイム』など、特別な絆を感じられる瞬間も用意されています。

生まれ変わった「スタジオ・スターズ・レストラン」の豪快なアメリカンフードを楽しみながら、25周年の特別な1年を全身で満喫してください。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／スタジオ・スターズ・レストラン「スタジオ・スターズ 25周年スペシャルプレート」の紹介でした。

TM ＆ © Universal Studios. All rights reserved.

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post メニューフルリニューアル！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／スタジオ・スターズ・レストラン「スタジオ・スターズ 25周年スペシャルプレート」 appeared first on Dtimes.