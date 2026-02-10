メニューフルリニューアル！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／スタジオ・スターズ・レストラン「スタジオ・スターズ 25周年スペシャルプレート」
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2026年3月31日に開業25周年を迎えることを記念し、2026年3月4日から2027年3月30日までアニバーサリーイベント“Discover U!!!”を開催します。
“知らないジブンが騒ぎ出す”特別な1年をお届けするこの期間、パーク開業当初から愛され続けてきた「スタジオ・スターズ・レストラン」が、25周年を記念してメニューを完全フルリニューアルします。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／スタジオ・スターズ・レストラン「スタジオ・スターズ 25周年スペシャルプレート」
画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
発売日：2026年3月3日(火)
販売場所：スタジオ・スターズ・レストラン
“ハリウッドの非日常感あふれる映画スタジオのカフェテリア”というコンセプトはそのままに、BBQポークリブやハンバーガーなど、“THE アメリカン”なメニューが勢ぞろいします。
なかでも注目は、25周年期間限定で登場する「スタジオ・スターズ 25周年スペシャルプレート」です。
度肝を抜かれるほどワイルドな骨付き超大型ステーキをメインに、そびえ立つオニオンリングタワー、チーズソースがしたたる山盛りポテトを盛り合わせた、迫力満点のビッグサイズプレートとなっています。
仲間や家族と一緒に囲めば、盛り上がること間違いなしのボリュームです。
このほかにも、BBQポークリブ＆フライドチキン・プレートやスタジオ・スターズ BLTバーガー・プレートなど、映画スタジオの活気を感じさせるメニューがラインナップされます。
BBQ ポークリブ＆フライドチキン・プレート
画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
ジューシーなBBQポークリブと、サクサクのフライドチキンがセットになった、肉好きにはたまらないプレートです。
アメリカのダイナーで味わうような本格的な味わいを、映画スタジオの雰囲気の中で楽しめます。
スタジオ・スターズ BLT バーガー・プレート
画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
厚みのあるパティとベーコン、フレッシュなレタスとトマトをサンドした、王道のBLTバーガーです。
溢れ出す肉汁と野菜の食感が絶妙にマッチした、満足感のある一品に仕上げられています。
チキンレッグカレー・プレート
画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
大きなチキンレッグがトッピングされた、見た目にもインパクトのあるカレープレートです。
スパイシーなカレーとやわらかいチキンの相性は抜群で、食欲をそそります。
イベント期間中のパーク内では、25体のピカチュウが登場する『NO LIMIT! パレード 〜Discover U!!! バージョン〜』が開催されるなど、祝祭ムード全開の“祭り”が展開されます。
さらに、Vaundy書き下ろしの25周年テーマソング『Destiny Journeys』のリズムに合わせてクルーとゲストが一体となって踊る『Discover U!!! タイム』など、特別な絆を感じられる瞬間も用意されています。
生まれ変わった「スタジオ・スターズ・レストラン」の豪快なアメリカンフードを楽しみながら、25周年の特別な1年を全身で満喫してください。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／スタジオ・スターズ・レストラン「スタジオ・スターズ 25周年スペシャルプレート」の紹介でした。
TM ＆ © Universal Studios. All rights reserved.
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post メニューフルリニューアル！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／スタジオ・スターズ・レストラン「スタジオ・スターズ 25周年スペシャルプレート」 appeared first on Dtimes.