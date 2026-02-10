ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2026年3月31日（火）に開業25周年を迎えます。

この記念すべき節目を祝し、2026年3月4日（水）から2027年3月30日（火）までの期間、アニバーサリーイベント「Discover U!!!（ディスカバー・ユー）」を開催！

「知らないジブンが騒ぎ出す。」をスローガンに、想像を超えた“知らないジブン”に出会う体験や、パーク25年の歩みを振り返る特別なプログラムが展開されます。

今回は、25周年の「祭り」を盛り上げるパレード、エンターテイメント、そして注目の限定フード＆グッズ情報をまとめて紹介します。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 25周年「Discover U!!!」グッズ・メニューまとめ

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

25周年のパークでは、レストランもフードカートも、この“祭り”を盛大に盛り上げるスペシャルフードが目白押し！

パーク25周年を記念しアニバーサリー感満載のメニューが続々と登場します。

手軽にお腹を満たせる“食べ歩き”フードでは、サーティワンアイスクリーム、キユーピー、伊藤ハム、サントリー、ヤクルトの人気商品とコラボレーションした、見た目もアイデアもパロディ全開の“本気パロ”メニューが登場！

パークの定番“食べ歩き”フードのポップコーンとターキーレッグは、まさかの驚きのフードに大変身！

そして、パーク開業時から愛され続けてきた「スタジオ・スターズ・レストラン」では、25周年を記念しメニューをフルリニューアルします。

ゲストから根強い人気を誇る「メルズ・ドライブイン」「ルイズ N.Y. ピザパーラー」では、『E.T.』や『バック・トゥ・ザ・フューチャー』といった開業当初のアトラクションなどがデザインされた25周年オリジナルコースターがセットになったスペシャルなメニューを販売します。

パークグッズでは、25周年記念の盛大な“祭り”『NO LIMIT! パレード〜Discover U!!!バージョン〜』オリジナルグッズや、映画ファンにはたまらない、『E.T.』『バック・トゥ・ザ・フューチャー』『ジョーズ』『ジュラシック・パーク』が豪華コラボレーションしたスペシャルグッズなど、フードもグッズもパーク一体となって、25周年の“祭り”を盛大に盛り上げます。

“本気パロ”食べ歩きフード

アニバーサリー感満載のフード＆驚きのコラボメニューにワクワク！

サーティワンアイスクリーム、キユーピー、伊藤ハム、サントリー、ヤクルトの人気商品とコラボした、見た目もアイデアもパロディ感全開の“本気パロ”食べ歩きフードが登場します。

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

「ユニバーサル・マーケット」【販売開始：2026年3月3日（火）〜】では、みんな大好きサーティワンの大人気アイスクリームを再現したサクサクのチュリトス「サーティワン・チュリトス〜ポッピングシャワー〜」、「サーティワン・チュリトス〜ラブポーションサーティワン〜」、

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

キユーピーからは、見た目もマヨネーズそのまま！コーンとマヨがたっぷり詰まった、インパクト満点の「マヨマヨツナマヨコーンまん」、

サーティワンやキューピーと“本気”のコラボ！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン25周年記念「Discover U!!!」食べ歩きフード サーティワンやキューピーと“本気”のコラボ！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン25周年記念「Discover U!!!」食べ歩きフード 続きを見る

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

伊藤ハムは、超BIGな35cm超えのアルトバイエルンが迫力満点の「アルトバイエルン・ドッグ〜ミート・モンスター〜」、その他、25周年のテーマ“DiscoverU!!!”をモチーフにした限定ボトルデザインのコカ･コーラなど、“祭り”をさらに盛り上げる、おいしくて楽しい食べ歩きフードが勢ぞろいします。

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

「パークサイド・グリル」【販売開始：2026年3月3日（火）〜】では、サントリーが手がけるウイスキー「角瓶」の香りが心地よく広がる「ウイスキー角瓶香るティラミス」が登場。

一口大で食べ歩きにぴったりな、テイクアウトデザートです。

ウイスキーの芳醇な香りが広がる大人の祝祭スイーツ！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／パークサイド・グリル「ウイスキー角瓶香るティラミス」 ウイスキーの芳醇な香りが広がる大人の祝祭スイーツ！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／パークサイド・グリル「ウイスキー角瓶香るティラミス」 続きを見る

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

「ワーフカフェ」【販売開始：2026年4月1日（水）〜】では、昨年も大好評だった、パークでしか味わえない「ヤクルト・ソフトクリームサンデー〜マンゴー〜」がパワーアップして新登場。

マンゴーのトロピカルな風味が絶妙にマッチした絶品デザートになっています。

人気商品コラボがパワーアップ！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン25周年記念「ヤクルト・ソフトクリームサンデー」 人気商品コラボがパワーアップ！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン25周年記念「ヤクルト・ソフトクリームサンデー」 続きを見る

パークならではのスペシャルなコラボメニューをお見逃しなく！

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

そのほか、パーク内のカート（「スペース・ファンタジー・ザ・ライド前フードカート」など【販売開始：2026年3月3日（火）〜】）では、フードカートの定番メニュー同士が、まさかのコラボレーション！

一度はかぶりつきたくなる大人気のターキーレッグは、ふかふかの“まん”生地に包まれ「ターキーレッグ!?まん」に変身！

定番同士がまさかの最強タッグ！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／フードカート「ターキーレッグ！？まん」＆「キャラメルポップコーン！？チュリトス」 定番同士がまさかの最強タッグ！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／フードカート「ターキーレッグ！？まん」＆「キャラメルポップコーン！？チュリトス」 続きを見る

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

ポップコーンとチュリトスの想像を超えた最強タッグメニュー、「キャラメルポップコーン!?チュリトス」など、25周年の“祭り”モード全開のオモシロフードが登場します。

「スタジオ・スターズ・レストラン」が、“THE アメリカン”なメニューにフルリニューアル！

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

パーク開業当初から愛され続けてきた「スタジオ・スターズ・レストラン」【販売開始：2026年3月3日（火）〜】が、25周年を記念してメニューを完全リニューアル。

“ハリウッドの非日常感あふれる映画スタジオのカフェテリア”のコンセプトはそのままに、BBQポークリブやハンバーガーなど、“THEアメリカン”なメニューが勢ぞろいします。

さらに25周年期間限定メニュー「スタジオ・スターズ25周年スペシャルプレート」が登場！

度肝を抜かれるワイルドな骨付き超大型ステーキに、オニオンリングタワーやチーズソースしたたる山盛りポテトまで何もかもが迫力満点のビッグサイズのプレートです。

仲間と囲めば盛り上がること間違いなし！

このスペシャルプレートで、25周年の祝祭ムードをみんなで思いきりお楽しみください。

メニューフルリニューアル！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／スタジオ・スターズ・レストラン「スタジオ・スターズ 25周年スペシャルプレート」 メニューフルリニューアル！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／スタジオ・スターズ・レストラン「スタジオ・スターズ 25周年スペシャルプレート」 続きを見る

25周年オリジナルデザインのコレクタブル コースターがセットのスペシャルメニューが登場

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

「メルズ・ドライブイン」、「ルイズN.Y.ピザパーラー」では、

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

『E.T.』や『バック・トゥ・ザ・フューチャー』といった開業当初のアトラクションなどがデザインされたコースター（※セットメニュー1つにつき、ランダムでコースター1枚配布）がセットになった25周年記念メニューを販売します。【販売開始：2026年3月3日（火）〜】

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

懐かしのアトラクションデザインがファン垂涎！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／ルイズ N.Y. ピザパーラー「ミートボール・ピッツァ 25周年コースターセット」 懐かしのアトラクションデザインがファン垂涎！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／ルイズ N.Y. ピザパーラー「ミートボール・ピッツァ 25周年コースターセット」 続きを見る

25周年の思い出を持ち帰ろう！あの頃のワクワクがよみがえるスペシャルアイテム！

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

開業当初、人気を集めた、スクールバスを運転するスヌーピーと、窓から顔をのぞかせるピーナッツの仲間たちがデザインされた“ポップコーンバケツ”が、“ランチボックス”として再登場します。

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

さらに、25年間ゲストに笑顔を届け続けてきたウッディー＆ウィニーが、スペシャルドリンクカップになって登場！

ストローについたグローブマークのキャップもポイントです。

このほかにも、あの頃のワクワクがよみがえるスペシャルなアイテムが順次登場予定。

パレードオリジナルグッズ

25周年をお祝いする盛大な“祭り”！『NO LIMIT! パレード 〜Discover U!!!バージョン〜』の開幕に合わせ、マリオやピカチュウと一緒に盛り上がれるオリジナルグッズを発売します。

そして、パレードの高揚感をさらに引き上げるアイテムとして、25周年のテーマ“Discover U!!!”がデザインされた「パレードフラッグ」もラインナップ。

ゲスト自身が“祭り”の一員として参加できる、特別なグッズをお届けします。

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

いつでもどこでもピカチュウがあなたの相棒に！連れて歩ける「ショルダーストラップ付きマスコット」や、

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

たくさんのピカチュウがパレードから飛び出してきたかのようなデザインで、“祭り”気分を一気に引き上げる「Tシャツ」、

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

かぶるだけでテンション最高潮になる耳がぴょこぴょこ動く！まるでピカチュウがはしゃいでいるようなかわいさの「ぬいぐるみハット」、

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

さらに、「スーパー・ニンテンドー・ワールド」からは、マリオがアクセル全開で駆け抜ける、スピード感あふれるデザインの「Tシャツ」、

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

チェッカーフラッグ柄のデザインに、スーパースターなどのアイテムがアクセントの遊び心満点の「バケットハット」、

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

手にした瞬間からワクワクする、“マリオVSクッパ”の接戦を描いた特別パッケージの「チョコクランチ」など、お気に入りのアイテムを手に、25周年だけの特別な“祭り”を全身で満喫しましょう！

“Discover U!!!”をテーマにしたアニバーサリーグッズ

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

販売開始：2026年3月2日（月）〜

販売場所：スペースファンタジー・ステーション、ロデオドライブ・スーベニア、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン・オンラインストアなど

想像を超えた“知らないジブン”に出会う“Discover You”と、パークの25年の歩みを振り返り、エンターテイメントの力を再発見する“Discover USJ”という2つの意味を込めて作られた25周年のテーマ“Discover U!!!”を表現した、超カラフルなアイテムやファッションに身を包んだ、イルミネーションのミニオンや、セサミストリート、ピーナッツ、ハローキティの「ぬいぐるみ」、「マスコットキーチェーン」などが誕生します。

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

ほかにも、25周年をお祝いするためにパークの仲間たちが大集合したグッズも新登場！

いましか出会えない特別なアニバーサリーグッズで、25周年の“Discover U!!!”を思いきり楽しんでください！

映画アトラクションファン必見！豪華コラボレーションが実現したスペシャルグッズ

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

販売開始：2026年3月2日（月）〜

販売場所：ロデオドライブ・スーベニア、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン・オンラインストアなど

パーク開業当初に人気を博したアトラクション『E.T』『バック・トゥ・ザ・フューチャー』『ジョーズ』『ジュラシック・パーク』がコラボレーションしたオリジナルグッズが登場！

当時を懐かしむようなヴィンテージ加工を施した「Tシャツ」や、

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

映画フィルムをモチーフにした25周年バージョンとして復刻する「アソートクッキー」など、2026年ならではのオリジナルグッズにも注目してください。

25匹の特別コスチュームピカチュウが登場！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『NOLIMIT!パレード〜Discover U!!!バージョン〜』 25匹の特別コスチュームピカチュウが登場！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『NOLIMIT!パレード〜Discover U!!!バージョン〜』 続きを見る

テーマはDiscover U!!! (ディスカバー・ユー)！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「25周年アニバーサリー・イヤー」 テーマはDiscover U!!! (ディスカバー・ユー)！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「25周年アニバーサリー・イヤー」 続きを見る

「ブルース・ブラザーズ」が登場！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ライト・ヒア、ライト・ナウ！ 〜Discover U!!! バージョン〜』 「ブルース・ブラザーズ」が登場！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ライト・ヒア、ライト・ナウ！ 〜Discover U!!! バージョン〜』 続きを見る

※商品の価格やデザイン・販売店舗および販売開始など予告なく変更する場合があります。品切れの際はご容赦ください

※販売数には限りがあります。各日の販売数に達した場合、販売終了となります

HARRY POTTER and all related characters and elements © & Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © J.K. Rowling. MINIONS TM & © 2026 Universal Studios. © Nintendo TM and © 2026 Sesame Workshop © 2026 Peanuts Worldwide LLC © 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ5120206 © Walter Lantz Productions LLC TM & © Universal Studios & Amblin Entertainment JAWS TM & © 2026 Universal Studios WATERWORLD TM & © 2026 Universal Studios SING TM & © 2026 Universal Studios TM & © Universal Studios and U-Drive Joint Venture. Ⓒ青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996 CG: ® & © Universal Studios and/or HarperCollins LLC. All rights reserved. Universal elements and all related indicia TM & © 2026 Universal Studios. All rights reserved.

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 25周年「Discover U!!!」グッズ・メニューまとめ appeared first on Dtimes.