ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2026年3月31日に開業25周年を迎えることを祝し、2026年3月4日から2027年3月30日までアニバーサリーイベント“Discover U!!!”を開催します。

想像を超えた“知らないジブン”に出会う特別な1年を盛り上げるべく、パークサイド・グリルではサントリーの人気ウイスキーとコラボレーションした大人のためのデザートがラインナップされます。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／パークサイド・グリル「ウイスキー角瓶香るティラミス」

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

発売日：2026年3月3日(火)

販売場所：パークサイド・グリル

仕様：洋酒（ウイスキー）使用

落ち着いた空間で本格的なグリル料理が楽しめる「パークサイド・グリル」に、25周年の“祭り”にふさわしい贅沢なデザートが登場！

サントリーが手がけるウイスキー「角瓶」の香りが心地よく広がる「ウイスキー角瓶香るティラミス」です。

一口大のサイズ感に仕上げられており、パーク内での食べ歩きにもぴったりなテイクアウトデザートとなっています。

濃厚なマスカルポーネの味わいの中に、ウイスキーの芳醇な余韻を感じられる、大人な味わいが魅力です。

なお、この商品には洋酒を使用しているため、20歳未満の方や運転前の方は注文できません。

25周年期間中のパークでは、Vaundy書き下ろしのテーマソング『Destiny Journeys』に合わせてゲストとクルーが一体となって踊る『Discover U!!! タイム』など、熱狂的なイベントが目白押しです。

クルーたちも25周年限定のネームタグ装飾やパレードフラッグを用いた特別なアクションで、ゲストをアニバーサリーの“祭り”へと誘います。

華やかなパークの喧騒の中で、こだわりが詰まった特別なティラミスを楽しみながら、25周年だけの超刺激的な体験を満喫してください。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ウイスキー角瓶香るティラミス」の紹介でした。

TM ＆ © Universal Studios. All rights reserved.

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post ウイスキーの芳醇な香りが広がる大人の祝祭スイーツ！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／パークサイド・グリル「ウイスキー角瓶香るティラミス」 appeared first on Dtimes.