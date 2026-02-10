¡Ú SKE48¡¦¹ÓÌîÉ±Éö ¡Û¼«Å¾¼Ö¥ì¡¼¥¹¤ÏàÂçÀãáàÆñÏ©á¡Ö»ä¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦À±¤Î¤â¤È¡×¾Ð´é¤ÇÉÔÀ°ÃÏ¹¶Î¬¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¶¦´¶¡Ö³Ú¤·¤¤¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡×
SKE48¤Î¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥µ¥¤¥¯¥ê¥¹¥È¤Î¹ÓÌîÉ±Éö¤µ¤ó¤¬¡¢º£·î8Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÂçÀã¤Î¤â¤È¤Ç¼«Å¾¼Ö¥ì¡¼¥¹¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú SKE48¡¦¹ÓÌîÉ±Éö ¡Û¼«Å¾¼Ö¥ì¡¼¥¹¤ÏàÂçÀãáàÆñÏ©á¡Ö»ä¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦À±¤Î¤â¤È¡×¾Ð´é¤ÇÉÔÀ°ÃÏ¹¶Î¬¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¶¦´¶¡Ö³Ú¤·¤¤¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡×
¹ÓÌî¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂç±«¤ÎÀÐ³ÀÅç¥é¥¤¥É¤Ë¡¢ÂçÀã¤Î¥·¥¯¥í¥¯¥í¥¹Åìµþ¡×¤È¥Æ¥¥¹¥È¡£¥·¥¯¥í¥¯¥í¥¹¤È¤Ï¡¢ÅÚ¡¦¼Ç¡¦Å¥¡¦º½Íø¡¦·¹¼ÐÃÏ¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÏ©ÌÌ¾õ¶·¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿Ã»µ÷Î¥¤Î¥³¡¼¥¹¤ò¼þ²ó¤·¤Æ¶¥¤¦¼«Å¾¼Ö¥ì¡¼¥¹¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö¥·¥¯¥í¥¯¥í¥¹Åìµþ¡×¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç¤âÄÁ¤·¤¤àÅÔ»Ô·¿¥ì¡¼¥¹á¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ªÂæ¾ì³¤ÉÍ¸ø±à¤ÎÄ¹¤¤º½ÉÍ¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥³¡¼¥¹¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯ÂÎÎÏÅª¤Ë¸·¤·¤¤¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ÓÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢Âç±«¡¦ÂçÀã¤È¥¿¥Õ¤Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö»ä¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦À±¤Î¤â¤È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È½Ò²û¡£¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¥·¥¯¥í¥¯¥í¥¹¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É³Ú¤·¤¤¡×¡ÖÁö¤ëÅÙ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯Æ»¤ò¹¶Î¬¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤Þ¤¿ÎÉ¤¤¡ª¡×¤È¡¢¹¶¤á¤Î»×¹Í¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¹ÓÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡õ¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¡Ö¼åÃî¥Ú¥À¥ë¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖÈ¢º¬³Ø±à¡áHAKOGAKU¡×¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¥¸¥ã¡¼¥¸¤Ç¥ì¡¼¥¹¤Ë»²²Ã¡£¡ÖÀã¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤ºÁö¤Ã¤Æ¤ëºÇÃæ¤ÏÁ´Á³½ë¤¯¤Æ¡×¤È¡¢¥ì¡¼¥¹¤Î¹ç´Ö¤Î¹ÓÌî¤µ¤ó¤ÏÂçÀã¤ÎÃæ¤Ç¤â¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂ¾¤Ë¤â¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ËÃË½÷³Æ¥á¥¤¥ó¥ì¡¼¥¹MC¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¡¢Áª¼ê¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºà¤ª»Å»öá¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¿¥Õ¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¡¼¥¹»²²Ã¼Ô¤ä´ÑÀï¤ËË¬¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¹ÓÌî¤µ¤ó¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö³Ú¤·¤¤¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡ª¡×¡Ö¥·¥¯¥í¤ËÀã¤Ç¤³¤Î¾Ð´é¡×¡Ö¤Ò¤á¤¿¤ó¤Î¹¬¤»¤½¤¦¤Ê´é¡×¡Ö¤¿¤À¤Ò¤¿¤¹¤é¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û