ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュア団体最終日の８日、日本は順位点合計を６８まで伸ばし、米国に１点差の銀メダルに輝いた。

ペアと女子のフリーで、三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）と坂本花織（シスメックス）が１位となり、ともに順位点１０を獲得し米国に追いついた。激闘の決着をつける男子フリーで、日本の佐藤駿（エームサービス）は１９４・８６点で２位、２００・０３点を出した米国のイリア・マリニンにわずかに及ばず、北京大会に続いての２位となった。

荒川静香の目

日本は団体で金メダルを目指し、個々の選手が渾身（こんしん）の力で滑り切った。最後に佐藤があれだけ良い出来の演技をしながらも涙を流したのは、金メダルに届きそうだったゆえであり、大健闘の銀メダルだ。

守りに入らない、全力投球の選手起用も光った。ペアの三浦、木原組、女子の坂本がショートプログラム（ＳＰ）、フリーともに出場し、男子の鍵山は洗練されたＳＰで、佐藤は今季、フリーはほぼミスがない演技で、自信を積み上げて来た。練られた戦略に加え、ベテランの意識と経験値をチームで共有し、日本の強さを生み出した。３種目のＳＰで１位になり、米国をエース必須での戦いに追い込んだ。

今後の個人戦に向けても、良い感覚をつかむ貴重な機会となった。男子は試合日程が近いが、ＳＰを鍵山、フリーを佐藤と分担できたことで負担を軽減できた。それぞれの演技は最高の出来で、修正する部分はほぼない。五輪の独特のムードや氷の感覚を経験でき、良い手応えと自信を持って個人戦に向かえる。

チームで金メダルに届かず悔しさが残ったことも、発奮材料としてポジティブに捉えてほしい。ペアや女子では一度リセットして、個人戦に良い調整ができそうだ。不安要素なく挑めるだろう。（荒川静香＝トリノ五輪金メダリスト）