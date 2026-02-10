◇プロ野球・巨人1軍春季キャンプ 第3クール1日目(10日、宮崎市)

巨人の1軍キャンプは第3クールがスタート。WBC出場も控える大勢投手が現在の状態について明かしました。

体の調子はいいとした中でも、球の質は“まだまだ”とした大勢投手。ブルペンで気迫たっぷりに投げ込む姿については「ちょっと球弱いんで、気持ちだけでも込めておこうと思って。気持ちを込めてます」と笑顔を見せます。さらに「体が野球をするぞって形になっていったらもっと球も出てくると思うので。いっぱい球数投げて慣らしていけたら」と思いを明かしました。

FAで巨人に入団した則本昂大投手は、大勢投手の「ポジティブシンキング」にも刺激を受けていることを言及。大勢投手も、則本投手の存在について「色んな人にいい影響が出てるんで」と、刺激を受けていることを明かしました。

ブルペンでは、WBCに備え大会使用球での投球も実施。ボールへの適応面については「違和感なく投げられるようになってきた」と頼もしいコメントを残しました。

この第3クールが終わると、巨人の1軍メンバーは那覇へ出発し、大勢投手は侍ジャパンのキャンプに参加。WBCへの期待感について聞かれると「みんなともお別れなのでさみしい、一秒一秒かみしめている感じっすかね」とニヤリと笑みを浮かべました。