ホムセンで売っててもおかしくない♡コスパ優秀100均キッチングッズ

冷蔵庫のドアポケットがパンパンで、飲み物の置き場所に困ったことはありませんか？ダイソーで見つけた「横置きできるワンタッチ冷水筒」は、そんな悩みを一気に解決してくれる救世主。550円という安さながら、ホームセンターやニトリで売られている数千円クラスの商品に引けを取らない、その実力を詳しくレポート！

商品情報

商品名：横置きできるワンタッチ冷水筒

価格：￥550（税込）

サイズ（約）：9.7cm×27.5cm×10.6cm

内容量：1.6L

耐熱温度：本体−20℃〜80℃、フタ−20℃〜70℃、パッキン−40℃〜200℃

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480797182

550円でも妥協なし！パッキン付きで「完全横置き」が叶う安心感

ダイソーのキッチンコーナーで見つけたこの「横置きできるワンタッチ冷水筒」。内容量は1.6Lと、家族で使うのにちょうどいいサイズです。お値段は550円（税込）ですが、手に取ってみるとその作りの良さに驚きます。

ニトリなどのホームセンター系ショップでは、同様のスペックのものが800円〜1,000円前後で売られている印象ですが、ダイソーなら約半額で手に入ります。

一番のポイントは、なんといっても「横置き」ができること。キャップにはしっかりとしたパッキンが付いており、密閉性は抜群です。

実際に冷蔵庫の棚に横にして置いてみましたが、一滴も漏れる様子はありませんでした。ドアポケットが塞がっていても、空いたスペースにサッと寝かせて収納できるのは、想像以上に便利です。

ワンタッチで注げる！少し硬めだけど使いやすい工夫も

注ぎ口はワンタッチで開閉できるタイプで、がっちりと固定されています。密閉性を高めるためか、開閉のスイッチは少し硬めに感じますが、指をかける凹凸が付いているおかげで操作は意外にスムーズです。

また、本体の形状も持ちやすく工夫されており、手がフィットしやすい構造です。

片側がフラットになっていて、安定性も抜群。

この価格帯でここまで「使い心地」に配慮されているのは、まさにコスパ優秀と言わざるを得ません。

お手入れのしやすさは？「広口設計」と「上部」の注意点

衛生面が気になる水回りグッズですが、この冷水筒はキャップを外すと口が非常に広く作られています。筆者の手がすっぽりと中まで入るので、底の隅々までスポンジで直接ゴシゴシとキレイに洗えるのが嬉しいポイントです。

一方で、フタの上部はワンタッチ構造ということもあり、少し複雑な作りになっています。分解して洗うのは難しそうなので、細かな隙間には小さな洗浄用ブラシがあると、より清潔に保てそうです。

とはいえ、本体が洗いやすいだけでも毎日の家事負担はぐっと楽になります。冷蔵庫内の整理整頓を諦めていた方は、ぜひダイソーの店頭でチェックしてみてください。

ダイソーの「横置きできるワンタッチ冷水筒」は、漏れない安心感と使いやすさを兼ね備えた、まさにホームセンタークオリティの逸品でした。これからの季節、麦茶や冷水のストックが欠かせないご家庭にとって、心強い味方になってくれるはずですよ。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。