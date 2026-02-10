100均で見つけて即カゴIN！おしゃれ空間を演出するインテリア家電

今回は、ダイソーで見つけた瞬間、迷わずカゴにいれたインテリア家電をご紹介！ベージュ×ゴールドのやさしい配色で、ナチュラル系やシンプルな空間と相性抜群の掛け時計で、飾るだけでお部屋の雰囲気がぐっと垢抜け♡カチカチ音がしないので静かな空間が好きな方にもおすすめです。早速、詳しくレビューしていきますね。

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：掛け時計 25cm

価格：￥550（税込）

サイズ（約）：25×4×25cm

使用電池：単3形乾電池×1本

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480837673

※電池は別売りです。

※アラーム機能は付いていません。

※壁用フックは別売りです。

550円でこの上品さ♪ベージュ×ゴールドのおしゃれ掛け時計

ダイソーで見つけた「掛け時計 25cm」は、価格を見て思わず驚くほど大人っぽくて洗練されたデザインが魅力のアイテム♡

ベージュの本体にゴールドの文字盤を組み合わせた配色がとにかくおしゃれで、インテリアに自然と馴染んでくれます。

文字盤のゴールドは主張しすぎず、ほんのり華やかさをプラスしてくれる上品なトーン。さらに、針はモカブラウンのような柔らかい色味で、全体の印象をさらにやさしくまとめてくれます。

大きさは約25cmで、手のひらサイズより二回りほど大きい印象。

500mlのペットボトルと並べるとしっかり存在感はありますが、色合いが柔らかいので圧迫感はありません。

カチカチ音が気にならない♪インテリアにそっと馴染むデザイン

使い方は、別売りの電池を入れて、背面のダイヤルを回して時刻を合わせるだけ。アラーム機能は付いていません。

また、壁用フックは別売りとなっていますが、お手持ちのフックなどで吊るして使うことができます。

本体はとても軽いので壁掛けの際の安定感も◎。

おしゃれな見た目はもちろん、秒針がなくカチカチ音が気にならないのもポイント。寝室やワークスペース、リビングでも音を気にせず使えて、静かな環境が好きな方には特におすすめです。

今回は、ダイソーで見つけた『掛け時計 25cm』をご紹介しました。

大きめサイズながら主張しすぎず、シンプルで上品なデザインが魅力のインテリア時計です。プチプラとは思えない落ち着いた雰囲気で、おしゃれ空間を演出してくれますよ♡ぜひチェックしてみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。