ネイルサロンが泣いちゃうよ！200円とは思えん…高クオリティな商品

ダイソーのネイルコーナーで、思わず二度見してしまうほどハイクオリティな「ネイルチップ」を発見しました。220円（税込）という驚きの安さながら、トレンドを押さえた凝ったデザインと絶妙なカラーリングは、まさにサロン級。肌なじみが良く、大人の指先を美しく彩ってくれる優秀アイテムを詳しくレビューします。

商品情報

商品名：ネイルチップ（GH‐9、12枚）

価格：￥220（税込）

内容量：12枚

販売ショップ：ダイソー

220円でこの可愛さはズルい！トレンドのコフィン型×こだわりデザイン

今回ご紹介するのは、ダイソーの「ネイルチップ（GH‐9、12枚）」です。形は今人気の高い、先端が平らになった「コフィン型」。セット内容は、上品なピンクのグラデーションにラメをあしらったチップと、オーロラカラーのマットな質感がオシャレなチップの組み合わせです。マットなチップにはツヤのあるハートがワンポイントで入っており、細部までこだわりを感じます。

カラーはどれも肌なじみが良く、華やかさがありつつも派手すぎない絶妙なバランス。ラインストーンやデコパーツがついておらず、普段使いしやすいのも高評価ポイント。

セルフネイルでは難しい繊細なデザインが、チップを貼るだけで手軽に楽しめます。なお、ネイルシールやグルーは付属していないので、手持ちのものやダイソーの別売りアイテムを準備しておきましょう。

付け心地も優秀！根本が柔らかくフィット感◎

実際に手に取ってみて驚いたのが、その質感です。全体的にカーブはやや強めですが、根本の部分は柔らかめの素材で作られています。この「柔らかさ」のおかげで、自分の爪の形に合わせてフィットしやすく、付けていても重たさを感じない軽い付け心地です。

安価なネイルチップにありがちな「浮いている感」や圧迫感が少なく、快適に過ごせるのは高ポイント。プチプラながら、使い手のことを考えた丁寧な作りになっています。急なお出かけや、休日だけネイルを楽しみたい時にもぴったりなクオリティです。

唯一の注意点は「サイズ」！ぴったり合わせるなら2セット買いが正解

一点だけ購入前に注意したいのが、チップのサイズ構成です。この商品は合計12枚入りですが、サイズの内訳が少し特殊。0〜3号と8〜11号が各1枚ずつ、6号と7号が各2枚ずつとなっています。

「微妙なサイズの違いなら気にならない」という方であれば1セットでも両手に付けられますが、左右の指でサイズをピッタリ合わせたい場合は、あらかじめ2セット買っておくのが確実です。それでも合計440円（税込）ですから、サロンに行く手間やコストを考えれば、コスパは最強クラスと言えるでしょう。

ダイソーの「ネイルチップ（GH‐9）」は、220円とは思えないデザイン性と快適な付け心地を兼ね備えた、神コスパな美容グッズでした。指先をいつもより少し特別に彩りたい日は、ぜひダイソーのネイルコーナーをチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。