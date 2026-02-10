100均のコレ騙されたと思って使ってみ！「しわしわで恥ずかしい…」から卒業できる神アイテム

エコバッグを畳むのが面倒で、つい適当にカバンへ放り込んでいませんか？いざ使う時に「しわしわすぎて恥ずかしい…」と気分が萎えてしまう方に朗報です。ダイソーで見つけた220円（税込）の「仕切り付メッシュバッグ」は、シワの悩みから解放されるだけでなく、買い物袋特有の「中身がぐちゃぐちゃ」も防いでくれます。

商品情報

商品名：仕切り付メッシュバッグ

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：50cm×35cm×25cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480503844

シワとは無縁！「適当にまとめてもOK」なメッシュ素材の解放感

一般的なエコバッグは、きれいに折りたたまないとシワになりやすく、その手間が地味にストレスですよね。かといって、丸めて持ち歩くと使う時にしわしわで、どこか生活感が出すぎてしまうことも。そんな悩みを解決してくれるのが「仕切り付メッシュバッグ」です。

筆者が購入した店舗ではエコバッグと一緒に並んでいましたが、商品名的にはサブバッグやお出かけ用のファッションバッグとしても楽しめそうです。

メッシュ素材はそもそもシワがつきにくいため、使い終わったら適当にまとめても大丈夫。広げて中に物を入れれば、シワなど全く気にならなくなります。大容量ながら、ガサツに扱っても常に清潔感のある見た目をキープできるのは、忙しい日々の中でかなりのメリットです。

仕切りがあるから倒れない！買い出しが劇的にラクになる構造

このバッグの最大の魅力は、内部に便利な「仕切り」がついている点です。買い物袋の中で、冷凍食品の隣に温かいお惣菜が寄ってしまったり、柔らかいお菓子が重い野菜に潰されたり…といったトラブルを未然に防いでくれます。

種類ごとにざっくり仕分けて収納できるため、帰宅後に冷蔵庫へ片付ける際も、どこに何があるか一目瞭然でらくちん。また、飲み物のパックや長さのある食材も仕切りのおかげで倒れにくく、持ち運びの安定感が抜群です。バッグの中で物が暴れるストレスから解放されます。

肩掛けも余裕！220円とは思えない「持ちやすさ」へのこだわり

機能性だけでなく、持ち心地も優秀です。持ち手はしっかりとした太めの設計になっているため、手や肩への負担を軽減してくれます。さらに長さも十分にあるので、厚手の服を着ていても余裕で肩掛けが可能です。

220円（税込）という低価格ながら、使い勝手を徹底的に考え抜かれたデザイン。買い物用としてはもちろん、着替えやタオルを入れるサブバッグとしても活躍間違いなしです。エコバッグの「たたむ手間」と「シワ」に悩んでいた方は、ぜひダイソーでこの便利さを体感してみてください。

ダイソーの「仕切り付メッシュバッグ」は、ズボラさんこそ使ってほしい、シワ知らずで整理上手になれる逸品でした。毎日の買い物を少しでも快適に、スマートに済ませたい方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。