高木菜那、妹・高木美帆の滑りを解説→その後の「上手にできないウィンク」に反響 「ほんと可愛いわ」【ミラノ・コルティナ冬季五輪】
元スピードスケート選手の高木菜那（※高=はしごだか）が、ミラノ・コルティナオリンピックで妹・高木美帆が出場した女子1000メートルの解説を務め、銅メダル獲得を見届けた。
【写真】高木菜那が「上手にできないウィンク」を披露
スピードスケート女子1000メートルは日本時間の9日深夜にNHK総合・Eテレなどで放送・配信された。解説の菜那は、自身のXを通じて「さあいよいよ女子1000m 今日も私が解説をさせていただきます 日本時間深夜1:30〜遅い時間ですがみんなで応援しましょう！」と呼びかけ。
中継では、美帆を滑りを「頑張れ！」「最後まで！最後まで！」とエール。“高木選手”と呼び、「こんなもんじゃないです。もっと強いところを見せてくれると思います」とも語った。
出番後のXでは「海外の人に憧れて上手にできないウィンクしてみたけど。うん。もうちょっと練習しよう」とオフショを披露。
これに対して「解説お上手でした！レース中は高木選手って言ってたのにレース後、美帆呼びしてたのグッと来ました」「菜那さんの解説、とてもわかりやすく
聞きやすいです」「ウィンクほんと可愛いわ」など、多数の声が届いている。
