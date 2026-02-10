King＆Princeの元メンバーで歌手の岩橋玄樹（29）が10日、東京都港区の増上寺でメジャーデビューシングル「Dangerous Key」のヒット祈願を行った。

18年にグループでデビューした岩橋にとって2度目のメジャーデビュー。21年の脱退後から初めてきたソロ活動でのデビューに「ソロでメジャーデビューできるなんて5年前からは想像していなかったですし、（祈祷時の）太鼓の音が冒険の始まりを告げてくれた感じでした」とかみしめる。

当時のメンバーは、それぞれ別の道で活躍中。それについて「刺激になりますし、比べるよりもいつまでも切磋琢磨していきたい。みんなが親友であり、ずっとライバル。僕は僕なりのペースでいけたらいいし、みんながハッピーになればうれしい」とほほえんだ。

大の巨人ファン。大好きだった長野久義氏（41）の引退に胸を痛めるが「坂本勇人選手が変わらずずっとジャイアンツに残っているので、注目しています」と熱視線。さらには同学年で今シーズンから米大リーグに挑戦するブルージェイズ・岡本和真内野手（29）に向けて「昨年、球団が決まる前に“アメリカで一緒にご飯行こう”と約束したので楽しみです。WBCでの活躍ももちろん！」と期待を込めた。