「有効期限切れ」と言われたマイナ保険証…でもカードの期限は切れていません。どういうことでしょうか？

「マイナ保険証」とは何か

マイナ保険証とは、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる仕組みです。

事前に利用登録を行うことで、医療機関や薬局で保険資格の確認ができ、高額療養費制度利用時に「限度額適用認定証」が不要になるなどのメリットがあります。

この仕組みでは、マイナンバーカードに搭載された電子証明書を用いて本人確認や保険資格の確認が行われています。そのため、カード自体が有効であっても、電子証明書が失効している場合には、マイナ保険証として利用できなくなることがあります。



マイナ保険証の「2つの有効期限」

マイナ保険証を理解するうえで重要なのが、有効期限が2種類あるという点です。

1つ目は、マイナンバーカード本体の有効期限です。デジタル庁によると、カード発行時に18歳以上の場合は、カード発行から10回目の誕生日までが有効期限とされています。カード発行時に18歳未満の場合は、5回目の誕生日までです。

なお、2022年3月31日までに交付申請された20歳未満の人については、5回目の誕生日までという取り扱いになっています。

2つ目が、マイナ保険証の利用に必要な電子証明書の有効期限です。こちらは年齢に関わらず、電子証明書の発行日から5回目の誕生日までとされています。

このため、「カードの有効期限はまだ残っているが、電子証明書の有効期限が切れている」という状態が起こり得ます。



電子証明書の有効期限が切れるとどうなるのか

厚生労働省の資料によると、電子証明書の有効期限が切れた場合でも、期限満了日の属する月の末日から3ヶ月間は、医療機関で保険資格情報の提供のみが可能とされています。ただし、この期間中は、診療情報や薬剤情報の提供など、一部の機能は利用できません。

その後、3ヶ月を経過すると、マイナ保険証としての利用ができなくなります。この状態になると、オンライン資格確認が行えず、医療機関では別の方法で保険資格を確認する必要が生じます。

このように、電子証明書の有効期限切れは、ただちにすべての機能が停止するわけではありませんが、段階的に利用できる範囲が制限され、最終的にはマイナ保険証として使えなくなる仕組みになっています。



更新手続きはどうすればよいか

マイナンバーカードおよび電子証明書の更新手続きは、有効期限の3ヶ月前から、住民登録をしている市区町村の窓口で行うことができます。

また、デジタル庁によれば、有効期限を迎える人には期限の2ヶ月～3ヶ月前を目途に、地方公共団体情報システム機構（J-LIS）から、「有効期限通知書」が同封された封筒が自宅に送付されます。この通知を受け取ったら、忘れずに早めに更新手続きを行うことが重要です。

カード本体の有効期限が残っている場合は、電子証明書のみを更新する手続きで対応できるケースもあります。電子証明書の更新はオンラインではできず、住民登録のある市区町村窓口で手続きを行う必要があります。



まとめ

マイナ保険証が「有効期限切れ」と表示される場合でも、マイナンバーカードそのものが失効しているとは限りません。マイナ保険証には、カード本体の有効期限と、電子証明書の有効期限という2つの期限があり、電子証明書だけが先に期限を迎えることがあります。

さらに、電子証明書の有効期限が切れた場合でも、一定期間は限定的に利用できるものの、その後はマイナ保険証として使用できなくなります。制度を踏まえると、カードの期限だけで安心せず、電子証明書の有効期限や、「有効期限通知書」の内容を確認したうえで、計画的に更新手続きを行うことが重要といえるでしょう。



執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー