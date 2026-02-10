元乃木坂46メンバー2人、100均材料で作ったちぎり絵に絶賛の声「センス抜群」「作ってるの想像してほっこり」
【モデルプレス＝2026/02/10】元乃木坂46の和田まあやが2月8日、自身のInstagramを更新。同じく元乃木坂46の樋口日奈とともに作ったというちぎり絵を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】元乃木坂46メンバー「センス抜群」カラフルな秀逸ちぎり絵
和田は「ちぎり絵をしたくて、この前ひなちまとランチした後100均に行きました」と、ちぎり絵用の材料を買いに行った際、樋口のほうから「『私もしたい』と言ってくれて」と、一緒にちぎり絵をすることになったと報告。自身が作ったカラフルなハート型のちぎり絵や、樋口作のオレンジの花が青空に映えるちぎり絵などを投稿している。
また「＃ちぎった紙を何度も笑って吹き飛ばしました」「＃ちぎり絵師匠と名付けられました」「＃8時間過ごしてました」と、2人でちぎり絵を存分に楽しんだことをハッシュタグで綴っている。
この投稿は「ずっと仲良し尊い」「8時間没頭は可愛すぎる」「センス抜群」「ちぎり絵師匠は秀逸」「100均にいるのビックリ」「ずっと仲良し尊い」「作ってるの想像してほっこり」といった声が多数寄せられている。（modelpress編集部）
◆元乃木坂46和田まあや、樋口日奈とちぎり絵制作
◆元乃木坂46和田まあやの投稿に反響
