河合優実、ばっさりショートヘアで登場「かなりポンコツ」パブリックイメージとのギャップ明かす イベントでハプニングも
【モデルプレス＝2026/02/10】女優の河合優実が10日、都内で開催された「サントリー生ビール」新CM発表会に、ミュージシャンの斉藤和義、お笑いコンビ・シソンヌ（じろう／長谷川忍）とともに出席。パブリックイメージとのギャップを明かした。
【写真】25歳朝ドラ女優、ばっさりショートヘアで雰囲気ガラリ
河合は、ミディアムヘアからショートヘアへばっさりとカットしたスタイルで登場。イベントでは「よくそう見られるけれど、実は○○」というテーマについてトークを展開した。河合はパブリックイメージとのギャップは「あると思います」とし、「しっかりしてそうって見られるんですけど、かなりポンコツですね。人としての能力が、ちょっと欠けている部分が（笑）。忘れ物とか、すごく。抜けている部分がかなり多いです。そう見られないことが多いですね」とコメント。「眼鏡とかしょっちゅうなくしちゃうし。家の中でなくしちゃう。どこかにあるはずなんだけどっていうことが多いです」と明かした。
過去の自分に声を掛けられるなら、何を伝えたいかというテーマでは、デビュー当時の自分に会いたいといい「そのままいけ！って（笑）。心配することないし。ネタ晴らしはしないですけど、こういう作品に出れるよとか。安心させてあげたい」と語った。
最近の大変だった・頑張った1日のエピソードについては「27時間の移動。海外に行くお仕事があって、乗り継ぎが全然うまくいかなくて。一個経由地が増えたりして、結局ドアtoドアで27時間移動していたことがあります」と告白。「スイスに向かったんですけど、フィンランドのヘルシンキだけを経由していく予定が、一回パリに行って、そこからスイスに行くみたいな。とにかく大変でしたね。途中からビールのことを考えていました（笑）。早くホテルに着きたいって」と振り返った。
この日は、料理好きな河合が斉藤にビールに合うおつまみをその場で作ることになったが、包丁を握ることはしないタイプの調理で、斎藤は「移動させただけ」といじって会場を沸かせ、長谷川は「やめてください！書かないでくださいね！『河合優実、食材を移動させるのみ』みたいな、絶対に書かないでくださいよ！」と呼びかけ。盛り付けのセンスを発揮して無事に「青ネギ塩だれチキン」を完成させた河合は、斉藤の「おいしい！ん〜。移動した甲斐がありました」という言葉に笑顔を見せていた。
さらに、河合が初のビールサーバー注ぎに挑戦し、“師匠”のじろうに振る舞う一幕も。順調にビールを注いでいた河合だったが、最後に泡を足している時に溢れてしまうハプニングが発生。長谷川は「あ！あ！あ！店長ー！店長また河合が！」とすかさず笑いに変えてフォローしていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】25歳朝ドラ女優、ばっさりショートヘアで雰囲気ガラリ
◆河合優実、パズリックイメージとのギャップ告白
河合は、ミディアムヘアからショートヘアへばっさりとカットしたスタイルで登場。イベントでは「よくそう見られるけれど、実は○○」というテーマについてトークを展開した。河合はパブリックイメージとのギャップは「あると思います」とし、「しっかりしてそうって見られるんですけど、かなりポンコツですね。人としての能力が、ちょっと欠けている部分が（笑）。忘れ物とか、すごく。抜けている部分がかなり多いです。そう見られないことが多いですね」とコメント。「眼鏡とかしょっちゅうなくしちゃうし。家の中でなくしちゃう。どこかにあるはずなんだけどっていうことが多いです」と明かした。
最近の大変だった・頑張った1日のエピソードについては「27時間の移動。海外に行くお仕事があって、乗り継ぎが全然うまくいかなくて。一個経由地が増えたりして、結局ドアtoドアで27時間移動していたことがあります」と告白。「スイスに向かったんですけど、フィンランドのヘルシンキだけを経由していく予定が、一回パリに行って、そこからスイスに行くみたいな。とにかく大変でしたね。途中からビールのことを考えていました（笑）。早くホテルに着きたいって」と振り返った。
◆河合優実、ビールサーバー初挑戦でハプニング
この日は、料理好きな河合が斉藤にビールに合うおつまみをその場で作ることになったが、包丁を握ることはしないタイプの調理で、斎藤は「移動させただけ」といじって会場を沸かせ、長谷川は「やめてください！書かないでくださいね！『河合優実、食材を移動させるのみ』みたいな、絶対に書かないでくださいよ！」と呼びかけ。盛り付けのセンスを発揮して無事に「青ネギ塩だれチキン」を完成させた河合は、斉藤の「おいしい！ん〜。移動した甲斐がありました」という言葉に笑顔を見せていた。
さらに、河合が初のビールサーバー注ぎに挑戦し、“師匠”のじろうに振る舞う一幕も。順調にビールを注いでいた河合だったが、最後に泡を足している時に溢れてしまうハプニングが発生。長谷川は「あ！あ！あ！店長ー！店長また河合が！」とすかさず笑いに変えてフォローしていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】