¡Ö¶â¤ò²Ô¤°¤È¤¤À¤±Ãæ¹ñ¿Í¡©¡×¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡È¥â¥Ç¥ëÁª¼ê¡ÉÃ«°¦Î¿¡¢Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤ÇÎä¾Ð¤Î¥ï¥±
²Ô¤®¤¹¤®¤¬È¿´¶¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Ãæ¹ñ¤ÎÂåÉ½Áª¼ê¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¹¥¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£Ã±¤Ê¤ë¼»ÅÊ¤ä¤ä¤Ã¤«¤ß¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
2026Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥ê¡¼¥ó¡¦¥°¡¼¡ÊÃ«°¦Î¿¡Ë¤ÎÏÃ¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿åÃå¤â¤Ð¤Ã¤Á¤ê¡©¥¢¥¤¥ê¡¼¥ó¡¦¥°¡¼
¥¢¥¤¥ê¡¼¥ó¡¦¥°¡¼¤Ï2·î9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ê¥ô¥£¡¼¥Ë¥ç¤Î¥¹¥Î¡¼¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼½÷»Ò¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë·è¾¡¤Ç86.58ÅÀ¤òµÏ¿¤·¡¢¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¶â¥á¥À¥ë¤Ï¥Þ¥Á¥ë¥É¡¦¥°¥ì¥â¡¼¡Ê¥¹¥¤¥¹¡¿86.96ÅÀ¡Ë¡£2022Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç¤â´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Áê¼ê¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤âÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤â·ë²Ì¤ÏÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¡£Å¾ÅÝ¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¥ß¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢¶â¥á¥À¥ë¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
·ÐÎò¤¬¥æ¥Ë¡¼¥¯¤À¡£¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ÎÉã¤ÈÃæ¹ñ¿Í¤ÎÊì¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2019Ç¯¤«¤é¤ÏÃæ¹ñÂåÉ½¤òÁªÂò¤·¡¢¸ÞÀ±¹È´ú¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¶¥µ»¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
2022Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤È¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¤Ç¶â¥á¥À¥ë¡¢¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤â¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£°ìÌö¡È¹ñÌ±Åª¥¹¥¿¡¼¡É¤È¤Ê¤ê¡¢¹¹ð·ÀÌó¤âÁê¼¡¤¤¤À¡£
ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤½¤Î¸å¤À¡£Âç²ñ½ªÎ»¸å¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËÌá¤ê¡¢¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¤Ç³Ø¶È¤òÂ³¤±¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤Ç¤ÏÈ¿È¯¤ÎÀ¼¤¬Ê®½Ð¤·¤¿¡£ÎÉ¤¤¤È¤¤Ï»ý¤Á¾å¤²¤ë°ìÊý¤Ç¡¢µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÍÆ¼Ï¤Ê¤¯Ã¡¤¯¡£¤È¤ê¤ï¤±¡¢¶ËÃ¼¤Ê¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¤ò»ý¤Ä¼ã¼ÔÁØ¤«¤é¤ÎÈ¿È¯¤Ï·ã¤·¤¯¡¢¥¢¥¤¥ê¡¼¥ó¡¦¥°¡¼¤ò¡Ö¼Â¼ÁÅª¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤À¡×¤ÈÈãÈ½¤·¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿¡×¤È¤Þ¤ÇÈóÆñ¤¹¤ëÀ¼¤â½Ð¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¥¢¥¤¥ê¡¼¥ó¡¦¥°¡¼¤ÎÀ®¸ù¤ÏÂ³¤¤¤¿¡£¶¥µ»°Ê³°¤Ë¤â¥â¥Ç¥ë³èÆ°¤Ê¤É¤ÇÇüÂç¤Ê¼ýÆþ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¥Õ¥©¡¼¥Ö¥¹¡Ù¤¬È¯É½¤·¤¿Ä¾¶á1Ç¯´Ö¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¼ýÆþ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¤¥ê¡¼¥ó¡¦¥°¡¼¤ÏÌó2300Ëü¥É¥ë¡ÊÌó36²¯±ß¡Ë¤ò²Ô¤®1°Ì¤Ë¡£2022¡Á2025Ç¯¤ÎÎß·×¼ýÆþ¤ÏÌó8740Ëü¥É¥ë¡ÊÌó136²¯±ß¡Ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤¿¡£
ºÆ¤ÓÃæ¹ñÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤ÎÈ¿±þ¤ÏÎä¤ä¤ä¤«¤À¡£¡Ö¶â¤ò²Ô¤°¤È¤¤À¤±Ãæ¹ñ¿Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÈéÆùº®¤¸¤ê¤ÎÀ¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¹ñÀÒ¤ò¤á¤°¤ëµÄÏÀ¤â¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤ÏÆó½Å¹ñÀÒ¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹ñ¤À¡£Ãæ¹ñ¹ñÀÒ¤ò»ý¤Ä¤Ê¤é¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¹ñÀÒ¤ÏÊÝÍ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¥¢¥¤¥ê¡¼¥ó¡¦¥°¡¼¼«¿È¤¬¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ³Î¤ÊÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢µ¿Ç°¤ÈÈ¿È¯¤Ï¤¯¤¹¤Ö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
2·î9Æü¤Ë¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ºÝ¡¢Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï°ìÀÆ¤ËÂ®Êó¤òÂÇ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢È¿±þ¤ÎÇ®ÎÌ¤Ï4Ç¯Á°¤ÎËÌµþ¸ÞÎØ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢³Î¼Â¤Ë¥È¡¼¥ó¥À¥¦¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤À¤Ã¤¿¡£