社会人女性が好きな男性に巡りあった「サークルや教室」９パターン
学生時代と違い、社会人になると新しい出会いの機会は少なくなりがち。職場に通うだけでなく、趣味のサークルなどへ積極的に参加することで、好きな男性を見つけるチャンスは広がるはずです。そこで今回は『オトメスゴレン』女性読者への調査結果をもとに、「社会人女性が好きな男性に巡りあった『サークルや教室』９パターン」をご紹介します。
【１】真面目で思いやりのある人が集まりそうな「ボランティア活動」
「やっぱり良い人が集まる気がする」（３０代女性）など、地域のボランティア団体を通じて男性と出会った人もいるようです。ただし、年配の参加者も多いので、どうせなら同年代の人が多く集まる活動を選んだほうがいいかもしれません。
【２】ゲレンデでの出会いに運命を感じる「スノーボードスクール」
「上手に滑る男性がカッコ良く見える」（２０代女性）など、冬スポーツの定番であるスノボは、その場で手軽にスクールに参加できるのが魅力のようです。ただし、ゲレンデでは街中よりも男性が素敵に見えてしまう可能性があるので、慎重になりたいところです。
【３】お金持ちの男性も多そうな「テニス、ゴルフのスクール」
「参加している男性がちょっとセレブっぽい」（３０代女性）など、元々富裕層のスポーツであるテニスやゴルフなどのスクールは、育ちのいい男性との出会いが期待できるようです。とはいえ、参加するにはそれなりの出費が必要なことは覚悟すべきでしょう。
【４】共通の目標に向かって努力できる「資格などの予備校」
「将来のために通い始めたけど、意外な出会いがあった」（２０代女性）など、仕事に役立つ資格の予備校などは、同じ目標を持っている男性との出会いがあるようです。ただし、真剣に授業を受ける場所であるために、中途半端なやる気で通うと後悔することになりそうです。
【５】男女混合チームも少なくない「草フットサルチーム」
「練習が結構楽しくてハマる」（２０代女性）など、男女混合のフットサルチームに所属して楽しんでいる人もいるようです。最近は女性ひとりから気軽に参加できるイベントもあるので、スポーツが好きな女性には向いているかもしれません。
【６】仕事に役立つ出会いもありそうな「異業種交流会」
「人脈を広げられるメリットもあるし」（２０代女性）など、様々な業種の社会人が集まって行う交流パーティは、男女を問わず多くの出会いが期待できるようです。ただし、一期一会になることも十分考えられるので、知り合った男性の人間性をしっかり見極める慎重な態度は忘れたくないものです。
【７】定期的に顔を合わせる人も多い「フィットネスクラブ」
「鍛えられた筋肉に惹かれちゃう」（３０代女性）など、運動不足になりがちな社会人にとって、フィットネスクラブで鍛えている男性は肉体的にも魅力があるようです。同じ曜日や時間帯に通っていれば、常連同士で会話するチャンスも多そうです。
【８】向上心のあるビジネスマンがいそうな「英会話スクール」
「授業でもコミュニケーションをとるから仲良くなりやすい」（２０代女性）など、ビジネススキルとして役立つ「英会話」のスクールは、将来性のありそうな努力家の男性と出会うチャンスも多いようです。自分の仕事にも役立たせることができれば一石二鳥でしょう。
【９】健康的な趣味としてブームの「ランニングサークル」
「真面目な社会人が多いし、初心者でも気軽に始められる」（２０代女性）など、休日の朝などにグループでランニングを楽しんでいる男女は増えているようです。同じゴールを目指して走ることで、仲間同士に自然と親近感が湧いてくるのかもしれません。
ほかにも、「社会人女性が好きな男性に巡りあった『サークルや教室』」があれば教えてください。ご意見をお待ちしております。（呉 琢磨）
