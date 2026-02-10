【恋恋 -櫻- シオン・アルフィーネ バニーver.】 8月 発売予定 価格：9,900円

恋恋は、フィギュア「恋恋 -櫻- シオン・アルフィーネ バニーver.」を8月に発売する。価格は9,900円。

本製品は、イラストレーターのSG氏が手がけるオリジナルキャラクター「シオン・アルフィーネ」のバニー姿を1/6スケールでフィギュア化したもの。

透明感のあるロングヘアは繊細なグラデーションで仕上げられ、軽やかに流れる造形がキャラクターの可憐さを一層引き立てており、ポージングは、両手でバニーイヤーを持ち上げる愛らしい仕草を採用し、柔らかな表情と相まって、可憐さと大胆さを兼ね備えた印象的な仕上がりとなっている。

網タイツやハイヒール、リボンなどの小物も丁寧に作り込まれ、細部まで抜かりのない完成度を実現しており、さらに困り顔の差し替え顔パーツも同梱している。

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/6スケール サイズ：全高 約270mm 素材：PVC、ABS セット内容フィギュア本体専用台座差し替え顔パーツ

