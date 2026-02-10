◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽ノルディックスキー・ジャンプ 男子個人ノーマルヒル（９日、プレダッツォ・ジャンプ競技場）

【バルディフィエメ（イタリア）９日＝松末守司】初出場の二階堂蓮（日本ビール）が銅メダルを獲得した。１回目で６位につけると、２回目で１０６・５メートルのビッグジャンプを決め、ガッツポーズ。合計２６６・０点でグレゴア・デシュワンデン（スイス）と同点となり、異例の銅メダル２人決着となった。連覇が懸かっていた小林陵侑（チームＲＯＹ）は８位、２大会連続出場の中村直幹（フライングラボラトリー）は１５位だった。

スポーツ報知評論家の１９９８年長野五輪男子ジャンプ団体金メダリスト・岡部孝信さん（５５）＝雪印メグミルク・スキー部総監督＝は、二階堂のアグレッシブなジャンプを評価。ラージヒルでの二階堂、小林の金、銀争いと、混合団体の金メダル獲得にも期待を寄せた。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊

蓮は初出場だが、攻めのジャンプができていた。しっかり腰を前方に出して、アグレッシブに前へと立ち上がっていた。これまでは少し前に行き過ぎるところもあったが、ちょうどいいところで安定してきている。そこが結果につながっているのだと思う。２本とも内容の良いジャンプができていた。

蓮は気持ちで攻めていく選手。どんどん前に攻める姿勢がジャンプにも表れている。だから飛距離も伸ばせる。ノーマルヒル（ＮＨ）はミスが飛距離につながるので、そこの差が大きく出る。ラージヒル（ＬＨ）に比べ、風の影響よりも実力が出る。ＮＨで飛べるということは、基礎がしっかりできているということ。蓮は技術的にも失敗が少なく、安定してきている。

メダルを決めて蓮がお父さん（学さん）と抱き合うシーンを見て、本当に泣きそうになった。お父さんとは自分も一緒にプレーしていたことがあるので、特に感動的だった。自分も長男（凛大郎）がジャンプの選手なので、ああいう姿は夢ですね（笑）。

陵侑はアプローチ（助走路）の滑りで、重心がちょっとずれているかなと感じた。立ち上がる手前で少しお尻が下がるので、陵侑にしては上方向に飛び出してしまっていた。おそらくコーチたちとミーティングしてその辺は理解していると思うので、今後修正してくると思う。蓮が銅メダルを取ったことで、表情には出さなくても心の中ではメラメラしていると思う。奮起してもらいたいですね。

一方で海外勢は、予想外の結果だった。６位に終わったドメン・プレブツ（スロベニア）は調子自体は悪くないと思うが、追い風を警戒しすぎて自分のパフォーマンスできなかったのかなと感じた。ただＬＨは、順当にＷ杯上位の常連が来るんじゃないかと思う。

ＬＨでは、日本勢で金、銀、さらに銅までもいければいいですね。陵侑と蓮は、２人でどちらが金かを争う力はある。２人で金と銀を争ってくれれば。もちろん中村選手にも期待している。

その前には、混合団体も行われる。こちらは金メダルが熱いんじゃないですか。ＮＨでメダルを取った蓮と丸山希（北野建設）はもうイケイケでいくと思うし、あとは経験豊富な陵侑と高梨沙羅（クラレ）ですから。スロベニアなどライバルもいますが、日本が本命だと思います。（９８年長野五輪団体金メダリスト、雪印メグミルク・スキー部総監督）