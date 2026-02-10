日韓混合ロックバンド「CROWN HEAD」のドラマーTasukuさんが自身のインスタグラムを更新。母が亡くなったことを報告しました。



【写真】「母さんのパンは世界一だよ」亡くなったTasukuさんの母親

「本日、ステージ4の癌と闘い抜き、母さんは天国へと旅立ちました」という報告と共に母の写真や動画をアップしました。



「最後まで人に優しいパンを作り続けたね。母さんのパンは世界一だよ」「そして最後まで、僕のバンドを全力で応援してくれたね」と母への気持ちをつづり、「母さん、愛してるよ」という素敵な言葉で締めました。



Tasukuさんの母死去の投稿に対し、ギターのhirotoさんは「たすくさんの事、メンバーの自分達の事までずっと気にかけてくれていて、家にお邪魔した際にはいつも美味しいご飯を作ってくれました。本当に素敵なお母様でした。ご冥福をお祈り致します」とコメントを寄せたほか、Tasukuさんと親交のあった人たちから「生前はパンを頂いたり、お家でご飯をご馳走になったりと大変お世話になりました」「遊びいくとマジで優しくしてくれて、いつも愛にあふれてて」「人を幸せにでき、背中を押してくれる最高に美味しいパンをありがとう」と感謝のメッセージが届いていました。



「CROWN HEAD」は2025年3月に結成した4人組のバンドで、SNS総フォロワー40万人超えという人気を博しています。2025年4月期の橋本環奈さん主演ドラマ・テレビ朝日「天久鷹央の推理カルテ」オープニングテーマ「Hidden」でデビューを果たしました。



Tasukuさんはドラム活動に加え、SNS発信にも力を入れており、インスタグラムフォロワー数は11万人を超えています。