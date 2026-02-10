＜ミラノ冬季五輪2026＞坂本花織、氷上とのギャップに反響！ 「モデルさんみたい」「セレブ感スゴイ」
日本スケート連盟の公式Instagramが2月9日（月）までに更新。ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックに出場しているフィギュアスケートの坂本花織選手のオフショットを公開し、ファンから反響が寄せられている。
【写真】歓喜の瞬間！ 銀メダルを獲得したTEAM JAPAN
■ユニークなサングラスも似合う！
今回投稿されたのは、オリンピック・シンボルのサングラスをかけた坂本選手がポーズを決めている写真。
サングラス越しに見える情緒的な瞳と、指先まで美しいポーズが収められた1枚は、坂本選手の氷上とは異なる新たな魅力が引き出されたカットとなっている。
ギャップあふれる姿でファンを喜ばせた坂本選手。同投稿には「何でも似合っちゃうのヤバい」「モデルさんみたい」「セレブ感スゴイ」「かおちゃんやっぱ最高」など反響が寄せられた。
坂本花織選手は4月9日生まれの25歳。ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックでは、フィギュアスケート団体戦の女子ショート、フリーに出場し、日本を2大会連続の銀メダルに導いた。なお、本大会の女子ショートは日本時間2月18日（水）2時45分から開催予定だ。
引用：「日本スケート連盟」公式Instagram（@skatingjapan）
