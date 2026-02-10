¡Ö¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¡Ö¥É¥¥É¥¡×¿¹¹áÀ¡¤Îà´éÌÌ¥É¥¢¥Ã¥×á¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö2»þ´Ö¸«Â³¤±¤é¤ì¤ë¼«¿®¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¿¹¤Î´éÌÌ¤Ë¥Õ¥©¡¼¥ê¥ó¥é¥Ö♡
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿¹¹áÀ¡¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£´éÌÌ¤ò¥É¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Åê¹Æ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡¡¡ÖºÇ¶á¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¤¹¡ª¥á¥¤¥¯¤Î¾ÜºÙÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¥¢¥Ã¥×¤Î¼Ì¿¿¼ºÎé¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë´é¤ÎºÙÉô¤Þ¤Ç¸«¤¨¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¿§Çò¤ÊÈ©¤ÈÀ°¤Ã¤¿´éÎ©¤Á¤¬ºÝÎ©¤Ä¼Ì¿¿¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£¡¡¥É¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¡Ö¥É¥¥É¥¡×¡Ö²Ä°¦¤¤²á¤®¤Æ¥Ä¥é¤¤¡£¡×¡Ö¾È¤ì¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤Ã¤¹¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡£¡×¡Ö2»þ´Ö¸«Â³¤±¤é¤ì¤ë¼«¿®¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤È¿¹¤Î´éÌÌ¤ËÎº¤Ë¤Ê¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¯¤ß¤é¤ì¤¿¡£