°¤µ×ÄÅÌ¤ÍèÌé¤¬Áª¼ê²ñ²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡Ö¤è¤ê¥ª¡¼¥×¥ó¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥Ä¥¢¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡×¡¡Ã«¸¶½¨¿Í¡¢ÀÐÀîÎË¤é¤¬Éû²ñÄ¹
¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼Áª¼ê²ñ¤Ï5Æü¡¢Î×»þÁí²ñ¤ÈÎ×»þÍý»ö²ñ¤ò³«ºÅ¤·¡¢2026Ç¯¤ÎÍý»öÌò¿¦¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°¤µ×ÄÅÌ¤ÍèÌé¤Î½éÍ¥¾¡¤ò»Ù¤¨¤¿¿·Ê¼´ï
Áª¼ê²ñ²ñÄ¹¤Ï°¤µ×ÄÅÌ¤ÍèÌé¤¬¿·¤¿¤ËÁª½Ð¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç2´üÏ¢Â³4Ç¯´Ö¤Ç²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿Ã«¸¶½¨¿Í¤ÏÉû²ñÄ¹¤È¤Ê¤ê¡¢°¤µ×ÄÅ¿·²ñÄ¹¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£Ç¤´ü¤Ï1Ç¯¡£°¤µ×ÄÅ¤Ï¥ê¥ê¡¼¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÖÎò»Ë¤¢¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼Áª¼ê²ñ¤Î²ñÄ¹¤È¤¤¤¦ÂçÌò¤ò¶Ä¤»¤Ä¤«¤ê¡¢¿È¤Î°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡£Ã«¸¶ÀèÇÚ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÎòÂå¤Î²ñÄ¹¤¬ÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤³¤é¤ì¤¿ÅÚÂæ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¼ã¼ê¤«¤é¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Þ¤Ç¤¬¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¡¢º£¤Î»þÂå¤ËÂ¨¤·¤¿¡Ø¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¥Ä¥¢¡¼¡Ù¤ò·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£ÀÐÀîÎË¤ÏÉû²ñÄ¹¤ÇÊÑ¤ï¤é¤º¡£ÊÆ¹ñÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Ë»²Àï¤¹¤ëÊ¿ÅÄ·ûÀ»¤ËÂå¤ï¤ê¡¢¾¡ËóÎÍ¤¬Íý»ö¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£¢£°¤µ×ÄÅÌ¤ÍèÌé¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢Îò»Ë¤¢¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼Áª¼ê²ñ¤Î²ñÄ¹¤È¤¤¤¦ÂçÌò¤ò¶Ä¤»¤Ä¤«¤ê¡¢¿È¤Î°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡£Ã«¸¶ÀèÇÚ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÎòÂå¤Î²ñÄ¹¤¬ÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤³¤é¤ì¤¿ÅÚÂæ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¼ã¼ê¤«¤é¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Þ¤Ç¤¬¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¡¢º£¤Î»þÂå¤ËÂ¨¤·¤¿¡Ø¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¥Ä¥¢¡¼¡Ù¤ò·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¥´¥ë¥Õ¤È¤¤¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬»ý¤ÄÀ¿¼Â¤µ¤È¡¢ÃË»Ò¥×¥í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇ÷ÎÏ¤ò°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬»ÈÌ¿¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢±¿±Ä¤ä¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÌÌ¤Ç¤â¡¢¤è¤ê¥ª¡¼¥×¥ó¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥Ä¥¢¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ JGTO ¤È¶¦¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¢£2026Ç¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼Íý»ö²ñÍý»öÌò¿¦²ñÄ¹¡¡°¤µ×ÄÅÌ¤ÍèÌéÉû²ñÄ¹¡¡Ã«¸¶½¨¿ÍÉû²ñÄ¹¡¡ÀÐÀîÎËÉû²ñÄ¹¡¡ËÙÀîÌ¤ÍèÌ´Íý»ö/¥¸¥å¥Ë¥¢¥´¥ë¥Õ°Ñ°÷¡¡µÜÎ¤Í¥ºîÍý»ö¡¡¥È¥Ã¥É¡¦¥Ú¥¯Íý»ö¡¡¾¡ËóÎÍÍý»ö/¹Êó°Ñ°÷¡¡ÆéÃ«ÂÀ°ìÍý»ö/¥Õ¥¡¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È°Ñ°÷¡¡´äùõ°¡µ×Îµ´Æ»ö/¹Êó°Ñ°÷¡Ê±Ñ¸ìÃ´Åö¡Ë¡¡¿ùËÜ¥¨¥ê¥Ã¥¯
