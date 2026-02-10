オリバー・エバンス、結石の再発を報告「結石は 二度 刺すっ」 ファン心配の声「食生活改めないと三度目も四度目もある」
VTuber／バーチャルライバーグループ「にじさんじ」所属のオリバー・エバンスが10日、結石を患ったことを公表した。
【動画】オリバー・エバンスが1度目の結石を報告した動画
Xでオリバーは「結石は 二度 刺すっ・・・・・・！（再発）」と結石が再発したことを報告。2024年10月には生配信で“尿管結石デビュー”を明かしていた。1度目は病院で排尿した時に結石が出たが、直後に医者から「CTの結果出たんですけど（まだ体内に）石があります」と告げられていたが、悪夢の石が再びオリバーの元へ訪れてしまった。
昨年に結石を患っていた舞元啓介は「結石って一回で終わりじゃないのかよ…」と恐怖。ファンも「他人事とは思えない」「おいたわしや」「食生活改めないと三度目も四度目もある」と反応していた。
