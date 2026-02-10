女優の黒柳徹子（92）が10日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。歌手・研ナオコ（72）を前に本音を漏らす場面があった。

同番組では、昨年11月に開催された「第19回 徹子の部屋コンサート」の模様を紹介。代表曲の「夏をあきらめて」や「糸」「かもめはかもめ」をしっとりと歌い上げた研と、トークコーナーで花を咲かせた。

研の印象について、黒柳は「凄くお話がお上手で面白い方っていうイメージなんですけど、ああやって歌ってらしたら、ホントに1人で、孤高の人っていう感じがしていいなって思った」と絶賛した。

さらに「びっくりした。ホントにそういう面もおありなんだと思って」という黒柳に、研はお礼とともに謙そんしながら「そういう面もないと。全部ホントの私です」と話した。

研は昨年4月に、夫で事務所社長の野口典夫氏とともに「徹子の部屋」に出演した。黒柳は「とってもハンサムで穏やかで、素敵な方でしたね」と振り返り、「よくああいう方をお見つけになったなって思いました」と感心した。

そのため研が「いるもんですよ」と笑わせたが、黒柳は「私はそこんとこをちょっとね、マズったな。そういう人を探さなかったからさ」と苦笑いしていた。