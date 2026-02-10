【2月10日更新! 】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介
2026年2月の新商品5品まとめ(2月10日発売予定 )
今週登場予定のローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、あつあつで食べられるホットスナックメニューなど、気になる品が多数ラインナップ。
ローソン2026年2月の新商品まとめ
これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?
「盛りすぎ! 鶏のから揚げ弁当」(592円)
「盛りすぎ! 鶏のから揚げ弁当」(592円)
価格 : 592円
エネルギー : 1,007kcal
※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと
※一部店舗では、近隣の店舗で調理しているとのこと
※北海道・沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
※北海道地域のローソンでは「盛りすぎ! 布袋監修 ザンギ弁当」を販売するとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
から揚げを3個増量した、ボリュームたっぷりで食べ応えのあるお弁当が登場です。ジューシーなから揚げをこれでもかと詰め込んだこちら。お腹いっぱい揚げ物を楽しみたい時にぴったりの、満足度抜群の内容になっています。
「豚生姜焼丼」(646円)
「豚生姜焼丼」(646円)
価格 : 646円
エネルギー : 505kcal
※関東・中部・近畿地域のローソン、ナチュラルローソンのみのお取扱いとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
豚バラ肉に特製醤油ダレをかけ、さらに炒め生姜をトッピングした新メニューが登場。生姜の味わいと香りが引き立つ、風味豊かな一品に仕上げているのとこと。特製ダレが絡んだお肉で、ごはんがどんどん進む味わいです。
「ねぎ塩豚カルビ丼」(646円)
「ねぎ塩豚カルビ丼」(646円)
価格 : 646円
エネルギー : 583kcal
※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
ごま油が香るねぎ塩だれで仕立てた豚カルビ丼が登場です。香ばしく焼き上げた豚肉に、ねぎの食感とごま油の豊かな風味が絶妙にマッチ。さっぱりとしながらもコクのある味わいで、ランチにもぴったりな一杯になっています。
「食物繊維が摂れる ミネストローネ」(351円)
「食物繊維が摂れる ミネストローネ」(351円)
価格 : 351円
エネルギー : 87kcal
※容器が画像と異なる場合があるとのこと
※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
完熟トマトの甘みと旨みがギュッと詰まった、食物繊維が摂れるミネストローネが登場。たっぷりの野菜をじっくり煮込み、身体に優しい味わいに仕上げました。ヘルシーながらもしっかりとした満足感を得られる一品です。
「盛りすぎ! ハムサンド」(343円)
「盛りすぎ! ハムサンド」(343円)
価格 : 343円
エネルギー : 324kcal
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
通常品と比べてハムを50%増量した「盛りすぎ! ハムサンド」が登場です。ピリッとしたからしマヨソースがアクセントになり、最後まで飽きずに食べられるサンドイッチになっています。
まとめ
2月10日発売の新商品は、「盛りすぎ! 鶏のから揚げ弁当」や「豚生姜焼丼」、「ねぎ塩豚カルビ丼」などがラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。
その他商品はこちらをチェック : 【新商品】
※画像は公式ホームページより引用
まるいさん まるいさん 武蔵野美術大学卒 web業界 編集／ライターの1996年生まれ、カラアゲニスト。 食レポ・イベント取材・インタビュー取材等を行っています。 写真はミラーレスとiPhone 12miniで撮影、noteのイラストは全自作。 趣味は 漫画／アニメ／美術館めぐり／絵描き 等 この著者の記事一覧はこちら
今週登場予定のローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、あつあつで食べられるホットスナックメニューなど、気になる品が多数ラインナップ。
ローソン2026年2月の新商品まとめ
これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?
「盛りすぎ! 鶏のから揚げ弁当」(592円)
価格 : 592円
エネルギー : 1,007kcal
※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと
※一部店舗では、近隣の店舗で調理しているとのこと
※北海道・沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
※北海道地域のローソンでは「盛りすぎ! 布袋監修 ザンギ弁当」を販売するとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
から揚げを3個増量した、ボリュームたっぷりで食べ応えのあるお弁当が登場です。ジューシーなから揚げをこれでもかと詰め込んだこちら。お腹いっぱい揚げ物を楽しみたい時にぴったりの、満足度抜群の内容になっています。
「豚生姜焼丼」(646円)
「豚生姜焼丼」(646円)
価格 : 646円
エネルギー : 505kcal
※関東・中部・近畿地域のローソン、ナチュラルローソンのみのお取扱いとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
豚バラ肉に特製醤油ダレをかけ、さらに炒め生姜をトッピングした新メニューが登場。生姜の味わいと香りが引き立つ、風味豊かな一品に仕上げているのとこと。特製ダレが絡んだお肉で、ごはんがどんどん進む味わいです。
「ねぎ塩豚カルビ丼」(646円)
「ねぎ塩豚カルビ丼」(646円)
価格 : 646円
エネルギー : 583kcal
※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
ごま油が香るねぎ塩だれで仕立てた豚カルビ丼が登場です。香ばしく焼き上げた豚肉に、ねぎの食感とごま油の豊かな風味が絶妙にマッチ。さっぱりとしながらもコクのある味わいで、ランチにもぴったりな一杯になっています。
「食物繊維が摂れる ミネストローネ」(351円)
「食物繊維が摂れる ミネストローネ」(351円)
価格 : 351円
エネルギー : 87kcal
※容器が画像と異なる場合があるとのこと
※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
完熟トマトの甘みと旨みがギュッと詰まった、食物繊維が摂れるミネストローネが登場。たっぷりの野菜をじっくり煮込み、身体に優しい味わいに仕上げました。ヘルシーながらもしっかりとした満足感を得られる一品です。
「盛りすぎ! ハムサンド」(343円)
「盛りすぎ! ハムサンド」(343円)
価格 : 343円
エネルギー : 324kcal
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
通常品と比べてハムを50%増量した「盛りすぎ! ハムサンド」が登場です。ピリッとしたからしマヨソースがアクセントになり、最後まで飽きずに食べられるサンドイッチになっています。
まとめ
2月10日発売の新商品は、「盛りすぎ! 鶏のから揚げ弁当」や「豚生姜焼丼」、「ねぎ塩豚カルビ丼」などがラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。
その他商品はこちらをチェック : 【新商品】
※画像は公式ホームページより引用
まるいさん まるいさん 武蔵野美術大学卒 web業界 編集／ライターの1996年生まれ、カラアゲニスト。 食レポ・イベント取材・インタビュー取材等を行っています。 写真はミラーレスとiPhone 12miniで撮影、noteのイラストは全自作。 趣味は 漫画／アニメ／美術館めぐり／絵描き 等 この著者の記事一覧はこちら