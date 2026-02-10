なにわ男子・長尾謙杜、メンバーの美意識の高さに刺激「日傘をさしている人も」「僕も頑張らないと」
【モデルプレス＝2026/02/10】なにわ男子の長尾謙杜が10日、ダーマコスメのリーディングブランド「ラ ロッシュ ポゼ」のトーンアップUV アンバサダーに就任し、都内で行われた発表会に出席。メンバーの美意識の高さについて語った。
【写真】なにわ長尾「付き合ってる？」クリスマス一緒に過ごした相手
「ラ ロッシュ ポゼ」トーンアップUVのアンバサダーに就任した長尾は、グループ内の美容意識について聞かれると「メンバーみんな美意識がすごく高い」と即答。「日焼け止めはもちろん塗っていますし、日傘をさしているメンバーもいる」と明かし、「逆にメンバーから刺激を受けて、自分も頑張らないと、と思わされる」と笑顔。周囲の意識の高さが、自身の紫外線対策やスキンケアへのモチベーションにもつながっていることを語っていた。
発表会では、日頃の紫外線対策についても言及。屋外で過ごすことが多いという長尾は、趣味の釣りを例に挙げ「海や川だと直射日光だけでなく水面の反射もあって、二方向から紫外線を浴びてしまう」と説明した。ジュニア時代は紫外線対策をほとんどしておらず、「夏になるとすぐ真っ黒になって、外で遊んでいるんだなってファンの方に気づかれていた（笑）」と振り返る場面も。現在は「未来にシミやシワができると聞いて、今からケアしておこうと思った」と意識が変わり、日焼け止めを習慣化しているという。
また、男性にも勧めたい美容習慣として「紫外線対策」を挙げ、「日焼け止めは塗るだけなので簡単。続けやすいですし、清潔感も出る」とコメント。花粉の時期には肌をカバーする役割も感じているとし、「肌の調子を“上げる”よりも、まず“崩さない”ことを大切にしている」と、自身のスキンケア哲学も明かした。
「ラ ロッシュ ポゼ」は、長尾のアンバサダー起用理由について、アイドル・俳優として常に新しいステージへ挑戦し続ける姿勢や、みずみずしさと内側からあふれる力強さを兼ね備えた存在感が、多くの人に前向きな輝きを与えている点を挙げた。また、撮影現場など環境の変化による肌荒れや揺らぎに悩み、自身の肌と向き合ってきた等身大の経験が、「肌悩みに寄り添う」というブランドの思いと深く共鳴したことも決め手となったという。
アンバサダー就任について長尾は「すごく嬉しいです」と喜びを表現。「俳優のお仕事や、アイドルとしてステージに立つ姿を見て、こうやって僕を選んでくれたことが本当に嬉しい」と語った。映画で特殊メイクをする機会も多く、「その期間に肌が荒れてしまうこともあるんですけど、そのときにラ ロッシュ ポゼの製品をたくさん使っていた」と振り返り、この日公開されたWEB CMについては、「我ながら肌がきれいだなと感じました（笑）。日頃から頑張ってケアしてきた甲斐があったなと思いました」と照れながら語った。
また、この日の発表会には皮膚科医の友利新も出席した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆長尾謙杜、メンバーの美意識の高さ告白
◆長尾謙杜「ラ ロッシュ ポゼ」トーンアップUV アンバサダー就任
