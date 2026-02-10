アジア株 中国上海総合はマイナスに転じる アジア株 中国上海総合はマイナスに転じる

みんなの感想は？

アジア株 中国上海総合はマイナスに転じる



東京時間13:51現在

香港ハンセン指数 27173.55（+146.39 +0.54%）

中国上海総合指数 4122.34（-0.75 -0.02%）

台湾加権指数 32945.51（+540.89 +1.67%）

韓国総合株価指数 5320.06（+22.02 +0.42%）

豪ＡＳＸ２００指数 8887.70（+17.60 +0.20%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 84364.19（+298.44 +0.36%）

シンガポールST指数 4956.28（-4.55 -0.09%）

クアラルンプール 総合指数 1747.14（-4.16 -0.24%）

NZSX 浮動株50 トータルリターン 13513.68（+67.31 +0.50%）



アジア株は前日のナスダックの続伸などを好感して、朝方総じて上昇していたが、朝はプラス圏となっていた上海総合がマイナスに転じている。台湾加権はハイテク中心にしっかりした動きを維持も、香港ハンセンが上げ幅を縮めるなど、総じて動きが落ち着いている。



上海総合は前日買いが目立った保険株に利益確定売りが入る展開。中国人寿保険、中国平安保険などが売られている。酒造会社貴州茅台酒も売りが出ており、値嵩株が軟調。ハイテクはしっかりした動きで、ハイエンドプロセッサーの海光信息技術、通信ネットワーク機器の冨士康工業などが買われている。



香港ハンセンは医療品がしっかり。製薬会社の石薬、薬明生物技術、信達生物製薬、中国生物製薬などが上昇率上位に並ぶ展開。ラブブで知られる玩具のPopMartも強い。オンラインショッピング・食品デリバリーの美団、火鍋チェーン海底撈國際などが軟調。



豪ASXはまちまち。全米第2位のワイン・スピリッツ販売業者のリパブリック・ナショナル・ディストリビューティング・カンパニー（RNDC）と和解したことが好感されて、朝から買いが出ていたワイン最大手トレジャリーワインがは依然堅調も、上げ幅を縮めている。素材関連も堅調。鉱山大手BHP、ニューモントなどが買われている。

