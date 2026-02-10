プロボクシングの志成ジムは１０日、東京・目黒区の同ジムで記者会見を開き、「ＬＩＦＥＴＩＭＥ ＢＯＸＩＮＧ ＦＩＧＨＴＳ ３１」の概要を発表。３月９日、東京・後楽園ホールでの興行のメインイベントで、所属する日本同級２位・嶋田淳也（２７）が同級１位・岡本恭佑（２１）＝ＨＫスポーツ＝と、空位となっている日本フェザー級（５７・１キロ以下）王座決定戦を行うことになった。

この日、同ジムで記者会見に臨んだ嶋田は「世界チャンピオンになることが大きな目標。ここがゴールではなく、あくまでも、世界チャンピオンになるためのポイントと考えています。必ず勝ちます」と気合を入れた。岡本は２０２２年度の全日本新人王で、昨年３月には、井上尚弥（大橋）の世界王座に挑戦したこともあるマイケル・ダスマリナス（フィリピン）に５回ＴＫＯ勝ちしたキャリアを持つ。嶋田は岡本について「長身（１７５センチ）でリーチも長くてシャープでキレのあるパンチを突くという印象。パンチを警戒しつつ、あせらず、いつもどおり組み立てていこうと思う」と冷静に話した。

京都市生まれで、１７、１８年国体ライト級３位と活躍するなど、アマ戦績は５８勝（１４ＫＯ・ＲＳＣ）２３敗。駒大を卒業後、帝拳ジム入りし、２０年９月に藤田健児、村田昴、金子虎旦とプロテストに合格した。２１年５月にプロデビューすると６連勝。引き分けを挟みながら９勝（３ＫＯ）１分けとここまで無敗。１１勝（７ＫＯ）１敗１分けと、的確なパンチを武器に冷静な試合運びで試合をコントロールする岡本に、積極的なボクシングでタイトル初挑戦での戴冠（たいかん）を目指す。

兄・達希（たつき）さん（３０）がトレーナーを務めていることが縁で、昨年９月に志成ジムに移籍。昨年１２月の移籍初戦では篠田将人（山木）に３回ＴＫＯ勝ちして“初陣”を飾った。「小さい頃、ボクシングを始めた頃からずっと（兄の）背中を追い続ける形でやってきた。選手とトレーナーと、立場は変わったけど、今でも変わらず引っ張ってくれている。心強いし、頼りにしています」と嶋田。達希さんはアマチュアのトレーナーのため、直接の指導は佐々木修平会長が担当している。「僕は一般会員さんをみているんですが、弟にとって僕は精神的な支柱、みたいな感じですかね」と兄は取材には控えめだが「いい意味でも悪い意味でも、自分のスタイルを崩さないで淡々とやる。そこがあいつの生命線。崩しにくいと思う」と話し「ここは勝つのは当たり前。圧倒して勝つところを見てもらいたい。自信があります」と言葉に力を込めた。

ジムの雰囲気にも慣れ、元世界４階級制覇王者の井岡一翔からも「技術的なことや、どういう意識を持っているからなどのアドバイスをいただいた」という。前回の試合から２か月強しかあいていないが「ダメージもケガもなく終われたので、（試合間隔の短さは）問題ない。相手が誰でも戦うだけ。試合が決まれば戦うだけです」と嶋田。王座が空位になっていることは知らず、移籍２戦目でタイトル戦が決まったことには「ラッキーだった」と素直に話しながらも「やっと来たという感じ」と大きなチャンス到来に気を引き締める。「自分は強いパンチを持っているとか、スピードが速いとかではない。いかに隙なく戦えるかを意識している。メインだから燃えるというのではなく、今までどおり、必ず勝つという気持ちで臨む」と気を引き締めていた。

試合はＡＢＥＭＡで独占生中継される。

【その他の主な試合】

▽セミファイナル 東洋太平洋スーパーフライ級（５２・１キロ以下）王座決定戦１０回戦 Ｘｉｄｉ Ｗａｎｇ（中国）―福家由布季（三迫）

▽スーパーライト級（６３・５キロ以下）８回戦 由良謙神（志成）―Ａｙｉｂｏｌｅ Ｍｕｌａｔｉｈａｎ（中国）

▽スーパーフライ８回戦 重里侃太朗（志成）―ラードチャイ・チャイヤウェード（タイ）

▽ウエルター級（契約体重６５キロ以下）８回戦 星大翔（ＤＡＮＧＡＮ）―ラッタコン・タッサウォン（タイ）