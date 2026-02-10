第80回毎日映画コンクール（毎日新聞社、スポーツニッポン新聞社主催）の贈呈式が10日、東京都目黒区のめぐろパーシモンホールで行われた。映画「国宝」で主演俳優賞に輝いた俳優の吉沢亮（32）が登壇し、喜びを語った。

任侠の一門に生まれながら、歌舞伎の名家に引き取られ、芸の道に人生をささげる主人公・喜久雄の50年を描いた物語。吉沢は撮影に入る1年半前から歌舞伎を稽古して撮影に臨んだ。歌舞伎舞踊シーンの美しさや濃密な人間ドラマが大きな話題に。邦画実写歴代1位となる興行収入を記録し、日本映画史に名を刻んだ。

吉沢はトロフィーを手に「非常に光栄でございます」と笑顔。「たくさんの『国宝』のスタッフの皆さんが受賞されていて、改めてこんなに素晴らしい皆さんと『国宝』でご一緒できたんだなと、改めて凄い現場だったんだなと感じております」と語った。

以前、吉沢が映画祭の授賞式に出席した際、主演男優賞を受賞した俳優の中井貴一が「主演俳優賞は皆さんからいただくものだ」と語っていたという。吉沢は「何だか今、その言葉が僕の中を駆け巡っています」としみじみ。「僕が今この場に立てているのも李監督が喜久雄という役に出会わせてくれて、たくさんのスタッフ、キャストの皆さんに支えていただいて、たくさんの方に映画『国宝』を愛していただいて、この作品に関わった皆さんのお陰で僕はこの場に立てています。本日はありがとうございました」と感謝した。