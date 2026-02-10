第80回毎日映画コンクール（毎日新聞社、スポーツニッポン新聞社主催）の贈呈式が10日、東京都目黒区のめぐろパーシモンホールで行われた。映画「宝島」で助演俳優賞を受賞した俳優の窪田正孝（37）はビデオメッセージを寄せた。窪田が同賞に輝くのは映画「ある男」以来、3年ぶりとなる。

戦後の米統治下の沖縄を舞台に、米軍基地から奪った物資を地元住民らに分け与える「戦果アギヤー」の青年たちを描いた作品。窪田は青年の葛藤や苦悩を見事に表現した。

窪田は「このたびは『宝島』で毎日映画コンクール助演俳優賞をいただきありがとうございます。今回本当に栄誉ある賞をいただきまして本当にありがとうございます。すごく光栄です」と感謝した。

「スタッフのみんなで沖縄という地で毎日まるまるこげになりながら大変な撮影をしてきた。沖縄の歴史をみんなで伝えられて、迫力あるシーンもたくさんあって、評価をいただけたこと、凄くうれしく感じています。本当にみんなで取れた賞だなと思います。『宝島』に参加できたこと心からうれしいですし、役者をやっていて良かったと思っています」と感無量。「これからも努力を怠らず精一杯、いち映画ファンとして役者という仕事を頑張っていきたいと思います」とさらなる高みを見据えた。