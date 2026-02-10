【高市首相】真冬の選挙戦のコートに注目集まる　1万円以下の日本メーカー着用か「安すぎやて」

これまでにもSNS上で話題になってきた、高市早苗首相の選挙戦中の上着事情。

2026年2月8日に投開票された衆議院選挙では自民党が圧勝し、高市首相の人気ぶりがうかがえます。選挙戦は終了しましたが、高市首相の身に着けたアイテムはすぐに特定されるほど、引き続き盛り上がりを見せています。

2026年2月9日現在、選挙戦後半によく着用していた"ベンチコート"のブランドを特定したという投稿が話題です。

まさかの低価格...

着用していたと噂されているのが、TIGORA (ティゴラ)の「iHEAT中綿ベンチコート」です。

ティゴラは、日本のスポーツ用品店「アルペン」が展開するオリジナルブランド。高機能でありながらリーズナブルなスポーツウエアとして注目されています。

「iHEAT 中綿ベンチコート」は、ティゴラの定番商品で、表地に撥水機能を備え、裏地には吸湿発熱素材「iHEAT」を使用した機能性の高いアイテムです。

膝下までの丈ですっぽりと隠れ、保温性にも優れています。

「着る人がいいと値段は関係ないですね」「安くてめちゃくちゃいいんですよねー」「安すぎやて」とSNS上でも驚きの声が上がっています。高市首相が着用しているコートがこのティゴラのコートかは定かではありませんが、デザインは似ています。

カラーはブラックとネイビーの2色展開。価格は6999円。1万円以下という驚きのコストパフォーマンスです。

※画像は公式より。

東京バーゲンマニア編集部